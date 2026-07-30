Die Freude über die Freigabe der Tiefensteiner Straße währte nur kurz – zumindest in Tiefenstein. Das Thema Radschutzstreifen sowie das damit verbundene Parkverbot sorgte für Proteste, die nun Thema in der Idar-Obersteiner Stadtratssitzung waren.
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Von wegen Sommerpause… Der Radschutzstreifen in der Tiefensteiner Straße und das damit verbundene Verbot des Haltens und Parkens auf beiden Seiten der Straße hatte in den vergangenen Wochen für helle Aufregung gesorgt. Nun stand das Thema in der Stadtratssitzung erneut zur Diskussion.