Stadtrat Idar-Oberstein
Tiefensteiner Straße: Bürgermeister räumt Fehler ein
Wie geht es nun in Tiefenstein weiter? Erst einmal wird weiter geprüft, dann werden sich Ausschuss und Stadtrat erneut mit dem T
Wie geht es nun in Tiefenstein weiter? Erst einmal wird weiter geprüft, dann werden sich Ausschuss und Stadtrat erneut mit dem Thema befassen, hieß es in der Sitzung des Rates am Mittwoch.
Hosser

Die Freude über die Freigabe der Tiefensteiner Straße währte nur kurz – zumindest in Tiefenstein. Das Thema Radschutzstreifen sowie das damit verbundene Parkverbot sorgte für Proteste, die nun Thema in der Idar-Obersteiner Stadtratssitzung waren.  

Lesezeit 3 Minuten
Von wegen Sommerpause… Der Radschutzstreifen in der Tiefensteiner Straße und das damit verbundene Verbot des Haltens und Parkens auf beiden Seiten der Straße hatte in den vergangenen Wochen für helle Aufregung gesorgt. Nun stand das Thema in der Stadtratssitzung erneut zur Diskussion.
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