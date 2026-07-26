BUND-Kreisgruppe Birkenfeld Tiefensteiner Straße: Beispiel für Fehlplanung Vera Müller 26.07.2026, 10:06 Uhr

i Die BUND-Kreisgruppe ist überzeugt: „Von der Weiherschleife Richtung Idar über das Gustav Manz-Gelände entlang des Idarbachs könnte mit geringen Mitteln ein schöner Radweg gebaut werden.“ Silvia Schuler

Die BUND-Kreisgruppe Birkenfeld übt Kritik an der Stadt Idar-Oberstein, die das Mobilitätskonzept nicht im erforderlichen Umfang umsetze. Dabei spielt auch die Diskussion um die Situation für Radfahrer in der Tiefensteiner Straße eine Rolle.

Die BUND-Kreisgruppe Birkenfeld kritisiert die aus ihrer Sicht „unzureichende Umsetzung“ des Mobilitätskonzeptes in der Stadt Idar-Oberstein. Ausgangspunkt ist die Problematik des Radschutzstreifens in der Tiefensteiner Straße. Das Thema wird auch im Fokus der nächsten Stadtratssitzung am Mittwoch, 29.







Artikel teilen

Artikel teilen