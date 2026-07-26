BUND-Kreisgruppe Birkenfeld
Tiefensteiner Straße: Beispiel für Fehlplanung
Die BUND-Kreisgruppe ist überzeugt: „Von der Weiherschleife Richtung Idar über das Gustav Manz-Gelände entlang des Idarbachs kön
Die BUND-Kreisgruppe ist überzeugt: „Von der Weiherschleife Richtung Idar über das Gustav Manz-Gelände entlang des Idarbachs könnte mit geringen Mitteln ein schöner Radweg gebaut werden.“
Silvia Schuler

Die BUND-Kreisgruppe Birkenfeld übt Kritik an der Stadt Idar-Oberstein, die das Mobilitätskonzept nicht im erforderlichen Umfang umsetze. Dabei spielt auch die Diskussion um die Situation für Radfahrer in der Tiefensteiner Straße eine Rolle. 

Lesezeit 3 Minuten
Die BUND-Kreisgruppe Birkenfeld kritisiert die aus ihrer Sicht „unzureichende Umsetzung“ des Mobilitätskonzeptes in der Stadt Idar-Oberstein. Ausgangspunkt ist die Problematik des Radschutzstreifens in der Tiefensteiner Straße. Das Thema wird auch im Fokus der nächsten Stadtratssitzung am Mittwoch, 29.
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