Die BUND-Kreisgruppe Birkenfeld übt Kritik an der Stadt Idar-Oberstein, die das Mobilitätskonzept nicht im erforderlichen Umfang umsetze. Dabei spielt auch die Diskussion um die Situation für Radfahrer in der Tiefensteiner Straße eine Rolle.
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Die BUND-Kreisgruppe Birkenfeld kritisiert die aus ihrer Sicht „unzureichende Umsetzung“ des Mobilitätskonzeptes in der Stadt Idar-Oberstein. Ausgangspunkt ist die Problematik des Radschutzstreifens in der Tiefensteiner Straße. Das Thema wird auch im Fokus der nächsten Stadtratssitzung am Mittwoch, 29.