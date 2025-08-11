Die Arbeiten in der Tiefensteiner Straße gehen zügig voran. „Wir liegen weiter gut im Zeitplan“, antwortet Stadtwerke-Dezernent Friedrich Marx auf Anfrage unserer Zeitung. „Und das, obwohl unerwartete Mehrarbeit dazugekommen ist“: Offenbar wurden dort die Glasfaserstränge über rund 500 Meter Ausbaulänge nicht tief genug verlegt und behindern nun die Ausschachtarbeiten und vor allem die Herstellung der Hausanschlüsse, wo dann noch mehr Handarbeit nötig war als ohnehin schon. Für die Neuverlegung hat die Firma Schwarz jetzt einen Zusatzauftrag erhalten. Die Kosten übernehmen die Glasfaser- und Internetanbieter. „Das ist trotzdem sehr ärgerlich, weil uns das viel Bauzeit gekostet hat“, sagt Marx. Für ungeplante Mehrarbeit sorgten auch neue Gashausanschlüsse, die angebracht werden mussten – Anwohner hatten die Gelegenheit genutzt, um einen Anschluss zu beantragen, jetzt, wo die Straße ohnehin geöffnet war.

Dennoch liegt die Maßnahme weiter im Zeitplan: Der Abschnitt zwei soll bis zum Dezember abgeschlossen und asphaltiert sein, die Straße dann über den Winter bis etwa Ende Februar wieder befahrbar sein. Daran schließt sich im Frühjahr Bauabschnitt drei bis hin zur Seniorenwohnanlage Grimm an. Hier ist der Plan, bis zum Veitsrodter Prämienmarkt im Juli fertig zu sein, da auch dieser Abschnitt unter Vollsperrung saniert wird.

i Die Geländer an der sanierten Brücke müssen ebenso wie der Fahrbahnbelag noch hergestellt werden. Und die Leitungsaufhängungen installiert werden. Hosser. HOSSER

Auch während der zweiwöchigen Sommerpause der Firma Schwarz ging es weiter auf der Baustelle. Denn zwischenzeitlich ist die Trierer Spezialfirma Köhler, die die Idar-Obersteiner von der Baustelle Naheüberbauung kennen, mit der Sanierung der Idarbachbrücke in Höhe des Weiherschlösschens beschäftigt. Die ist zwischenzeitlich weitgehend abgeschlossen, die Betonfahrbahn ist erstellt. Jetzt kommt wieder die Firma Schwarz zum Zug, die den Asphaltoberbau, die Geländer und die Leitungsaufhängungen (Wasser, Gas, Internet) anbringt. Der viele Regen im Juli habe die Arbeiten zwar etwas beeinträchtigt, aber nicht so, dass der Zeitplan in Bedrängnis geraten wäre, sagt Marco Schwarz von der ausführenden Firma: „Wir hatten ja im Frühjahr lange schönes und trockenes Wetter. Und jetzt passt es ja auch wieder.“

Die Sanierung der Straße war überfällig: Die Trinkwasserleitungen sind teils bis zu 70 Jahre alt, die Gasleitungen zwar jünger, hier aber stehen strenge Sicherheitsauflagen im Vordergrund, weshalb auch diese im Zuge der Maßnahme erneuert werden. „Wir dürfen da kein Risiko eingehen“, sagt Bürgermeister Marx. Nicht nur wegen der Gasleitung: „Wir stehen als Stadtwerke in der Pflicht, den Bürgern stets einwandfreies Trinkwasser zu liefern.“ Wie und wann es nach dem Sommer 2026 mit der weiteren Sanierung der Tiefensteiner Straße weiter geht, ist angesichts der Finanzsituation der Stadt weiter unklar. Darüber muss der Stadtrat befinden.