Sind alle happy mit der Tiefensteiner Straße? Grundsätzlich schon. Die nervigen Umwege haben ein Ende. Unterschiedliche Ansichten gibt es allerdings zum Fahrradschutzstreifen, für den klare Regeln herrschen.
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Seit einigen Tagen ist die B422, Tiefensteiner Straße wieder für den Verkehr freigegeben. „Heute ist ein guter Tag für den Stadtteil Tiefenstein“, hatte Bürgermeister Friedrich Marx, der für die Bauarbeiten zuständige Dezernent, betont. Nach einer reinen Bauzeit von 14 Monaten kann der Durchgangsverkehr wieder über die Tiefensteiner Straße fließen.