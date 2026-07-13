Meinungen in Idar-Oberstein
Tiefenstein: Wie funktioniert der Radschutzstreifen? 
In Fahrtrichtung Kirschweiler wurde zunächst im Ausbaubereich ein Fahrradschutzstreifen markiert. Dieser wird später noch bis ku
In Fahrtrichtung Kirschweiler wurde zunächst im Ausbaubereich ein Fahrradschutzstreifen markiert. Dieser wird später noch bis kurz vor den Bachweg fortgeführt.
Vera Müller

Sind alle happy mit der Tiefensteiner Straße? Grundsätzlich schon. Die nervigen Umwege haben ein Ende. Unterschiedliche Ansichten gibt es allerdings zum Fahrradschutzstreifen, für den klare Regeln herrschen.

Lesezeit 2 Minuten
Seit einigen Tagen ist die B422, Tiefensteiner Straße wieder für den Verkehr freigegeben. „Heute ist ein guter Tag für den Stadtteil Tiefenstein“, hatte Bürgermeister Friedrich Marx, der für die Bauarbeiten zuständige Dezernent, betont. Nach einer reinen Bauzeit von 14 Monaten kann der Durchgangsverkehr wieder über die Tiefensteiner Straße fließen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren