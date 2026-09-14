Offene Türen im Kupferbergwerk Tief hinein in die dunkle Fischbacher Unterwelt Sebastian Schmitt 14.09.2026, 20:00 Uhr

i Nur der Schein der Öllampen: Abseits der üblichen Besucherwege erlebten die Teilnehmer, wie dunkel die Arbeitswelt der Bergleute einst tatsächlich war. Sebastian Schmitt

Zum Tag des Offenen Denkmals lockte das Historische Kupferbergwerk Fischbach wieder viele Gäste an und sorgte mit Führungen im Dunkeln sowie Vorführungen zur Metallverarbeitung für großes Interesse seitens der Besucher.

Wenn doch jeder Sonntag so wäre: Zahlreiche Besucher nutzten den Tag des offenen Denkmals, um im Historischen Kupferbergwerk Fischbach tief in die Geschichte des Bergbaus einzutauchen. Zum Abschluss der „Fischbacher Spätsommerschicht“ wurde das Kulturdenkmal mit Dunkelführungen, historischem Handwerk und Vorführungen mit Schlägel und Eisen zu einem lebendigen Geschichtsbuch.







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