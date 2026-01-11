Winterdienst gut vorbereitet Tief „Elli“ war in Idar-Oberstein kein Problem Christian Schulz 11.01.2026, 09:39 Uhr

i Enge Kiste: Der Streu-Lkw passt auf der Hohl kaum durch die beidseitig parkenden Autos hindurch. Hosser

Tief „Ellis“ legte am Samstag weite Teile Deutschlands lahm. In Idar-Oberstein gab es nur wenig Schnee. Der Winterdienst war zudem gut vorbereitet.

Die Schicht von Christopher Hirth im großen Streu-Lkw begann bereits um 3 Uhr nachts. Am Samstag herrschte wenig Verkehr, Berufsverkehr gab es praktisch keinen. Im Stadtgebiet von Idar-Oberstein fiel überwiegend Regen, während in höheren Lagen wie an der Klotzberg-Kaserne, auf der Hohl, der Struth, am Volkesberg und am Schlossberg teilweise bereits eine geschlossene Schneedecke lag.







Artikel teilen

Artikel teilen