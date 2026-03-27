Rund 85 Prozent Zustimmung
Thorsten Sauerwein ist Ortsbürgermeister in Achtelsbach
Die Achtelsbacher wählten am 22. März Thorsten Sauerwein als neuen Ortsbürgermeister - der 44-Jährige hatte die Verwaltung seit
Die Achtelsbacher wählten am 22. März Thorsten Sauerwein als neuen Ortsbürgermeister - der 44-Jährige hatte die Verwaltung seit rund einem Jahr kommissarisch als Erster Beigeordneter geführt.
Thorsten Sauerwein

85,7 Prozent der Achtelsbacher Wähler sprachen sich per Kreuzchen auf dem Wahlzettel für Thorsten Sauerwein aus. Ein hoher Zuspruch, der den 44-Jährigen sehr freue, wie er sagt. Das will er als neuer Ortsbürgermeister in Achtelsbach angehen. 

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203 von 237 Wählern, die am Sonntag ihre Stimme bei der Ortsbürgermeisterwahl in Achtelsbach abgaben, kreuzten auf dem Wahlzettel ein Ja hinter dem einzigen Kandidaten, dem parteilosen Thorsten Sauerwein, an. Das sind 85,7 Prozent für Sauerwein. Ein beachtliches Ergebnis – auch als einziger Kandidat.

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