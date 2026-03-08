Porträt Landtagswahl 2026 Thomas Werner will Probleme auf dem Land angehen Niels Heudtlaß 08.03.2026, 15:00 Uhr

i Thomas Werner hätte seine Heimatstadt Birkenfeld mehrmals verlassen können - doch hier fühle er sich wohl. Niels Heudtlaß

Thomas Werner tritt als Direktkandidat der Grünen für den Kreis Birkenfeld zur Landtagswahl am 22. März an. Sein Fokus liegt dabei auf dem ländlichen Raum. Warum er gerne auf dem Land lebt und wie er den ländlichen Raum nach vorne bringen will.

Lässig lehnt Thomas Werner an der Turmmauer der Burgruine in Birkenfeld. Hinter ihm der Ausblick über die gesamte Kreisstadt – hier ist Werner aufgewachsen und hat das Gymnasium besucht. Seinen Master in Energie und Umweltrecht schließt der 33-jährige 2024 neben der Arbeit am Umwelt-Campus Birkenfeld ab.







