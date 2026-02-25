Landtagswahl am 22. März
Thomas Werner will helfen, Bürokratie abzubauen
Thomas Werner (Bündnis 90/Die Grünen) will in den Landtag.
Thomas Werner (Bündnis 90/Die Grünen) will in den Landtag.
Johannes Rüter

Thomas Werner tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 19 – Birkenfeld für Bündnis 90/Die Grünen an. Um sich den Wählern vorzustellen, beantwortet er Fragen zu sich und politischen Inhalten, die wir allen Kandidaten haben zukommen lassen.

Lesezeit 3 Minuten
Thomas Werner ist 33 Jahre alt und ledig. Sein Abitur hat er 2011 am Gymnasium Birkenfeld abgelegt, danach folgte ein Studium der Verwaltungswissenschaften mit Abschluss (2014) Bachelor of Arts und ein weiteres in Unternehmens- und Energierecht mit Abschluss (2024) Master of Laws.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungWK 19 – Birkenfeld

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren