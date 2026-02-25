Landtagswahl am 22. März Thomas Werner will helfen, Bürokratie abzubauen 25.02.2026, 07:30 Uhr

i Thomas Werner (Bündnis 90/Die Grünen) will in den Landtag. Johannes Rüter

Thomas Werner tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 19 – Birkenfeld für Bündnis 90/Die Grünen an. Um sich den Wählern vorzustellen, beantwortet er Fragen zu sich und politischen Inhalten, die wir allen Kandidaten haben zukommen lassen.

Thomas Werner ist 33 Jahre alt und ledig. Sein Abitur hat er 2011 am Gymnasium Birkenfeld abgelegt, danach folgte ein Studium der Verwaltungswissenschaften mit Abschluss (2014) Bachelor of Arts und ein weiteres in Unternehmens- und Energierecht mit Abschluss (2024) Master of Laws.







Artikel teilen

Artikel teilen