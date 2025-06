Mit Spannung erwartet wurde die Rede des langjährigen Globus-Geschäftsführers Thomas Bruch anlässlich des Jubiläums „50 Jahre Globus Idar-Oberstein“, das am Pfingstsonntag in der Messe Idar-Oberstein gefeiert wurde.

Alle – bis hin zur jetzigen Geschäftsführergeneration Matthias Bruch und Thomas Hewer, aber auch dem aktuellen Weierbacher Filialleiter Jörg Moll – brannten darauf, zu erfahren, wie es damals zu der Entscheidung kam, den sechsten Globusmarkt überhaupt als ersten außerhalb des Saarlandes in Idar-Oberstein zu bauen. Der 75-jährige Seniorchef und Eigentümer machte es kurz: „Ich weiß es nicht. Ich war damals noch Student und trat erst 1978 in die Firma ein.“ Da er aber seine Bundeswehrzeit in Idar-Oberstein absolviert hatte und in diesen eineinhalb Jahren sehr von der Schmuckstadt geschwärmt habe, könne es natürlich sein, dass dies die Entscheidung seines Vaters beeinflusst habe.

Bruch bedankte sich, dass er bei der Feier dabei sein dürfe und bezeugte seinen größten Respekt vor all jenen Mitarbeiterinnen (es waren vor allem Frauen anwesend), die seit annähernd 50 Jahren mitgeholfen hätten, die Filiale Idar-Oberstein zu dem zu machen, was sie heute ist: eines der erfolgreichsten Häuser der Globus-Gruppe. Derzeit arbeiten dort mehr als 400 Mitarbeiter auf einer Fläche von rund 12.500 Quadratmetern. Gut 300 von ihnen waren zur Geburtstagsparty gekommen – alleine das zeigt die Verbundenheit zum Unternehmen.

Sein Respekt sei noch größer, erzählte Bruch sen., weil er damals als junger Globusmitarbeiter auch schon in der Metzgerei mitgearbeitet und an der Kasse gesessen habe. Damals habe es noch keinen Scanner und auch noch kein Rollband gegeben: Die Ware wurde Stück für Stück von einem Einkaufswagen in den anderen befördert und dabei der Preis eingegeben: „Das war die schwerste Zeit in meinem Arbeitsleben...“

„Globus Idar-Oberstein – das seid Ihr! Und so einen Laden gibt es sonst nirgendwo! Beim 60. Geburtstag bin ich gerne wieder dabei“ rief Thomas Bruch seinen Mitarbeitern und Mitarbeitern zu, die anschließend bis tief in die Nacht hinein das Jubiläum ausgiebig feierten. sc