Unter den Top 100 Therapiewerk Idar-Oberstein erhält hohe Auszeichnung Vera Müller 22.09.2026, 15:00 Uhr

i Moritz Lorenz (links) und Kathrin Schwope vom Therapiewerk Idar-Oberstein bei der Preisverleihung in Offenbach Moritz Lorenz

Schnell wieder auf die Beine kommen und fit werden, egal, in welchem Alter: Darum geht es Tag für Tag im Idar-Obersteiner Therapiewerk, das nun ausgezeichnet wurde. Zudem wird das Angebot erweitert.

Das Team des Therapiewerks Idar-Oberstein freut sich über die Auszeichnung mit dem Best 100-Award – ein unabhängiger Branchenpreis, der die 100 innovativsten und leistungsstärksten Therapieeinrichtungen des DACH-Raumes (das Gebiet, in dem Deutschland, Österreich und die Schweiz verbunden sind) würdigt.







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