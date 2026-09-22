Schnell wieder auf die Beine kommen und fit werden, egal, in welchem Alter: Darum geht es Tag für Tag im Idar-Obersteiner Therapiewerk, das nun ausgezeichnet wurde. Zudem wird das Angebot erweitert.
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Das Team des Therapiewerks Idar-Oberstein freut sich über die Auszeichnung mit dem Best 100-Award – ein unabhängiger Branchenpreis, der die 100 innovativsten und leistungsstärksten Therapieeinrichtungen des DACH-Raumes (das Gebiet, in dem Deutschland, Österreich und die Schweiz verbunden sind) würdigt.