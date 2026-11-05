Shakespeare und Schinderhannes Theatergruppe Birkenfeld zelebriert den 20. Geburtstag Karsten Schultheiß 05.11.2026, 17:41 Uhr

i 2025 führte die Theatergruppe zweimal in der voll besetzten Birkenfelder Stadthalle Schillers Drama „Wilhelm Tell“ auf. Gerhard Ding

Mit gleich drei Aufführungsabenden in der Stadthalle feiert die Theatergruppe Birkenfeld ihr 20-jähriges Bestehen. Die Zuschauer dürfen sich auf eine muntere Szenenrevue freuen – zwischen Shakespeare und Schinderhannes.

Wenn die Theatergruppe Birkenfeld am 7., 8. und 14. November 2026 in die Stadthalle einlädt, dann aus einem besonderen Anlass. Genau 20 Jahre sind vergangen, seit sie an gleicher Stätte die ersten „Birkenfelder Szenen“ präsentierte. Größtenteils aus ehemaligen Mitgliedern der Theater-AG des Gymnasiums Birkenfeld rekrutiert, spielte die Gruppe zunächst von ihrem Gründer und Regisseur Werner Schäfer geschriebene Szenen mit lokalem Bezug. Ganz ...







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