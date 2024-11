Vor ausverkaufter Stadthalle Theatergruppe Birkenfeld führt den Schinderhannes auf Karsten Schultheiß 20.11.2024, 17:00 Uhr

i Nicht gut, zumindest für Johannes Bückler, endet die Geschichte des Schinderhannes, der hier von der Polizei abgeführt wird. Gerhard Ding

In der Version von Werner Schäfer zeigt der Klassiker von Carl Zuckmayer aus dem Jahr 1927 sich von neuer Seite. Kurzweiliger, pointierter und versehen mit einer starken Frauenrolle präsentiert die Theatergruppe die Geschichte Johannes Bücklers.

Ihren bislang größten Publikumserfolg landete die glänzend aufgelegte Theatergruppe Birkenfeld mit Carl Zuckmayers Schauspiel „Schinderhannes“ in der Birkenfelder Stadthalle: 270 Zuschauer am Sonntag sorgten nach den 200 bei der Premiere am Vorabend für ein ausverkauftes Haus.

