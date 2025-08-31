Ursprünglich sollte die Inszenierung "Dreamer" im Stadtpark Idar-Oberstein, dem Freizeitgelände neben dem Bikepark Nahbollenbach, stattfinden. Schließlich sind solche Theaterinstallationen unter freiem Himmel eine Spezialität des Berliner Ensembles Theater Anu. Doch die Wetterprognose legte eine Verlagerung in die Messehalle nahe und tatsächlich ereilte Idar-Oberstein an diesem Abend ein stürmischer Wind begleitet von ergiebigen Regenschauern. Also alles richtig gemacht. Theater Anu nahm auch diese Herausforderung erfolgreich an und verwandelte alle drei Messehallen in mystisch verzauberte Orte.

Zunächst versammelten sich die Besucher in einer Art mehrreihigem Stuhlkreis, der von Kulturreferentin Anette Strohm zusammen mit dem Theaterleiter und Regisseur Stefan Behr und dem Philosophieprofessor Heinz Ulrich Nennen geschlossen wurde. Strohm erinnerte daran, dass Anu bereits zum neunten Mal in der Schmuckstadt gastiert und hier sogar eine Art Fanbase hat.

Entführung in eine Traumwelt

Die rund 150 Gäste entführte das Ensemble an diesem Abend in eine Traumwelt. Ein Traum entbehrt oft jeglicher Logik und der Sinn dahinter wird auch nicht immer klar. Hängt es mit Erlebten zusammen, verarbeiten wir Ängste? Professor Nennen schreibt dem Traum Künstlerfreiheit zu. Er, der Traum, tue also, was er will, wir müssten es entschlüsseln.

i Das Ensemble aus Berlin verwandelte die Messe in einen mystisch verzauberten Ort. Hosser. HOSSER

Das war auch die Aufgabe der Besucher, die im Laufe des Abends zu Interagierenden wurden. Nach den einleitenden Worten von Stefan Behr vom Theater Anu ging es in den ersten Hallenteil und dort begann die Geschichte mit einem Feuer in einem Dorf, das auch einen Turm zerstört, wodurch eine, dort seit Urzeiten festgehaltene, Bestie entkommen kann. Wer oder was die Bestie ist, blieb zunächst unklar, doch die Bewohner waren entschlossen, das böse Wilde wieder einzufangen und riefen zur Jagd. Doch der Ruf richtete sich auch an die Besucher, die aufgefordert wurden, ein Teil des Spiels zu werden.

Von Mondhasenplagen und dem Verschleiern der Wirklichkeit

Nach anfänglicher Zögerlichkeit überwog die Neugier und die zu Teilnehmern gewordenen Zuschauer machten zum Teil sehr aktiv mit. Immer wieder erschallte ein kehliges, durchdringendes Knurren der vermeintlichen Bestie und ließ die Teilnehmer, wieder in eine andere Ecke des Spielgeschehens herumfahren. Im Laufe des Geschehens kam es unter anderem zu einer Mondhasenplage, den Dorfbewohnern wuchsen Schwänze. Die Schauspieler zogen, mit hohem spielerischen und körperlichen Einsatz, die Gäste in ihren Bann.

i Licht und Ton inszenierte "Theater Anu" geschickt - so lag die Aufmerksamkeit immer dort, wo es die Inszenierung verlangte. Hosser. HOSSER

Der Besucher war gefordert und wurde durch geschickte Licht- und Toninstallationen dorthin geleitet, wo die Geschichte ihre dramatische Fortsetzung fand. Schließlich offenbarte sich durch eine spezielle Apparatur, dass es nur ein Traum war. Mit dem verdienten Applaus für das hervorragend agierende Ensemble war der Abend jedoch nicht zu Ende. Auch die folgende Nachbesprechung kann und will sicher auch nicht alles interpretieren. Treffend entließ Regisseurin Bille Behr ihr Publikum mit den Worten "Schöne Träume" in die Nacht.