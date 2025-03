„The Voice Kids“: Viktoria verzaubert Wincent Weiss

Im Frühjahr 2025 suchen Ayliva, Clueso, Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß und Wincent Weiss in der SAT.1-Show „The Voice Kids“ Deutschlands beste junge Stimme. Es ist die 13. Staffel, los ging es am 21. Februar. In der dritten Folge trat dieser Tage ein kleines Mädchen aus dem Landkreis Birkenfeld (einen genauen Ort liefert der Sender zum Schutz der Kinder nicht) auf: die neunjährige Viktoria.

Mit ihrer blauen Gitarre stand die Kleine auf der Bühne und verzauberte mit dem Lied „I See The Light“ aus dem Disney-Film „Rapunzel – Neu verföhnt“ das Publikum mit ihrer zarten Stimme. Sänger Wincent Weiss drehte sich bei den Blind Auditions in letzter Sekunde für Viktoria um, während ihre Familie hinter der Bühne mitfieberte und hoffte, dass es eine Runde weitergeht für Viktoria. Wincent Weiss begrüßte das Mädchen in seinem Team und schenkte ihm eine Gitarre mit Widmung.

Viktoria geht in die vierte Klasse. Neben der Musik liest sie gern, reitet, schwimmt, tanzt, malt, bastelt – alles, was mit Kunst zu tun hat, macht ihr Freude. „I See The Light“ habe sie gesungen, weil das Lied eine wunderschöne Melodie und eine tief berührende Bedeutung habe. „Wenn ich es singe, fühle ich mich wie in einer magischen Welt voller Licht und Emotionen“, sagt Viktoria im Interview mit dem Sender. Bei „The Voice Kids“ habe sie sich angemeldet, weil sie Herausforderungen liebe und neue Erfahrungen sammeln möchte: „Ich möchte meine Stimme und mein Gitarrenspiel mit einem großen Publikum teilen.“

i Wincent Weiss schenkte Viktoria eine Gitarre mit Widmung. Claudius Pflug. @Joyn/Claudius Pflug

Sie erzählt weiter: „Mein Papa hat immer Gitarre gespielt und gesungen, ich glaube, ich habe das Singen schon angefangen, sobald ich sprechen konnte. Musik und Gesang sind bei uns zu Hause ständig präsent – oft veranstalten wir kleine Familienkonzerte.“

Wenn sie Musik höre, die ihr gefalle, bleibe sie sofort in ihrem Kopf: „Ich erwische mich oft dabei, die Melodien unbewusst zu summen. Am liebsten höre ich Popmusik, besonders Lieder aus meinen Lieblingsfilmen.“

Der Vater bringt ihr das Gitarre-Spielen bei, zusätzlich spielt sie seit drei Jahren Klavier: „Mein Glücksbringer ist ein kleiner Schaf-Schlüsselanhänger, den mir mein Papa geschenkt hat. Ich nenne ihn Cookie. Mein chinesisches Tierkreiszeichen ist auch das Schaf, und mein Schaf hat ein kleines Kleeblatt dran, das für Glück steht.“

Die Kickoffs der Show starten am 28. März. Der nächste Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest. Fest steht indes: Viktoria wird ein zweites Mal auf der TV-Bühne zu sehen sein – dann bei den Battles. Die Konkurrenz ist groß, und das Mädchen aus dem Birkenfelder Land gehört zu den jüngeren Kandidaten, die insgesamt zwischen 7 und 15 Jahre alt sind.