Die Eagles sind wohl die erfolgreichste Band der USA. Die zehnköpfige Tribute-Band aus Rheinland-Pfalz sorgt dafür, dass ihr Sound auch in der Kreisstadt live zu erleben ist.
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Die Jahnturnhalle in Birkenfeld gehört am Samstag, 21. März, ab 19 Uhr ganz dem Country-Rock. Die Band The Eagles Project lässt die Kreisstadt an den Songs der amerikanischen Gruppe Eagles teilhaben. Inspiriert von Country, Folk, Bluegrass und Rock gehört der Sound der Egales bis heute in den USA und darüber hinaus zu dem Besten, was das Genre zu bieten hat.