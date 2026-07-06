Club-Time in Idar-Oberstein
The Blues is Alive: Julian Sas begeistert seine Fans
Sas schließt die Augen und versinkt in der Welt des Blues-Rock, wohin ihm die Zuschauer beeindruckt folgen.
Sas schließt die Augen und versinkt in der Welt des Blues-Rock, wohin ihm die Zuschauer beeindruckt folgen.
Leonhard Stibitz

Der Gitarrenvirtuose Julian Sas trat mit seiner Band in Idar-Oberstein auf: Mit kraftvollen Bluesklassikern und eigenen Stücken bereitete er den Fans einen unvergesslichen Abend und demonstrierte eindrucksvoll: Der Blues lebt!

Lesezeit 2 Minuten
Es geht doch nichts über frühkindliche Musikerziehung. In seinem niederländischen Elternhaus hatte das Radio selten Pause. Da hörte man Stones und Beatles und Rock ’n` Roll à la Chuck Berry. Als er Letzteren im Fernsehen sah, mit seiner roten Gibson-Gitarre, war es um Klein-Julian geschehen.
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