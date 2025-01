Rodungsaktion an Hohlkaserne „The Blick“ hat wieder freie Sicht auf die Felsenkirche 20.01.2025, 00:00 Uhr

i Bei den Baumfällarbeiten in der Hohlstraße wurde das kleine Wäldchen am Fuß der neuen Wohnanlage "The Blick" weitgehend gerodet. Fotostudio Hosser. Foto Hosser

In der lange leerstehenden Hohlkaserne in Idar-Oberstein entsteht eine exklusive Wohnanlage mit Namen „The Blick“. Dass der (nämlich auf Schloss und Felsenkirche) jetzt freigemacht wurde, sorgt für viel Kritik von Anwohnern und Naturschützern.

Ende vergangener Woche fand die vom Investor seit Längerem angekündigte „Durchforstung“ des kleinen Wäldchens am Fuße der Hohlkaserne in Idar-Oberstein statt. Ziel war es, der neuen Wohnanlage „The Blick“, die in der ehemaligen Hohlkaserne entsteht, ein wenig mehr Licht und eben auch den versprochenen Blick auf Schloss und Felsenkirche zu verschaffen.

