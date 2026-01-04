Investition trotz wenig Geld Thalfang investiert in Erholungszentrum und Brandschutz 04.01.2026, 12:00 Uhr

i Das Thalfanger Erholungs- und Gesundheitszentrum soll 2026Jahr für 822.000 Euro saniert werden. Christoph Strouvelle

Das Erholungs- und Gesundheitszentrum, zwei Feuerwehrhäuser, Grundschulen, Modernisierung der Verwaltung: Trotz knapper Kassen wollen die neue Bürgermeisterin und der VG-Rat kommendes Jahr einiges anpacken.

Wer neu ist, der muss sich erst einmal einarbeiten und sich eine Übersicht verschaffen. Das ist der neuen Thalfanger Bürgermeisterin Tamara Breitbach offensichtlich gut gelungen. Denn nur wenige Wochen nach ihrem Amtsantritt hat sie es geschafft, dem Verbandsgemeinderat einen Haushalt für das kommende Jahr vorzulegen, den dieser in seiner jüngsten Sitzung auch angenommen hat.







