Immer wieder sorgt die Edelsteinregion für Superlative und Rekorde. Das trifft auch auf den größten jemals gefundenen und gleichzeitig auch jemals geschliffenen Imperial Topas in dieser außergewöhnlichen Qualität zu, der aus Brasilien stammt und in der Werkstatt von Alexander Kreis (Kreis Jewellery) in Niederwörresbach als Skulptur vollendet wurde – und nun im weltberühmten Perot Museum in Dallas/Texas im Mittelpunkt einer großen Topas-Ausstellung steht. Imperial Topas heißt die seltenste und teuerste Topas-Varietät. Das Farbspektrum reicht von Orangegelb über Pink bis hin zu tiefem Kirschrot, was am seltensten ist. Und am teuersten.

„Imperial Flame“ hat die Familie Kreis den Stein genannt, der praktisch keine Einschlüsse hat. „Einen Topas dieser Lebendigkeit und Größe zu finden, war atemberaubend“, erinnert sich der Edelsteinschleifermeister an jenen Moment im Jahr 2015, als ihm der Rohstein mit einem Gewicht von sagenhaften 615 Karat angeboten wurde. Hinsichtlich Größe, Reinheit und Farbe war der „Imperial“, gefunden in den Minen von Ouro Preto im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais, einzigartig.

Alexander Kreis arbeitete drei Wochen an der Form

„Ich hatte vorher noch nie einen Stein in dieser Qualität und mit diesen vollendeten Farbübergängen gesehen“, schwärmt Kreis noch heute. „Wir haben den Stein mehrere Monate untersucht und vielfältige Überlegungen angestellt, was man mit dem Rohstein am besten macht“, führt er weiter aus. Bald war entschieden, dass der Edelstein nicht zerschnitten, sondern komplett erhalten werden sollte. Wochenlang brütete Alexander Kreis nach dem Ankauf des Rohsteins an der Form, allein drei Wochen dauerte der Schleifvorgang.

Dabei gestaltete Alexander Kreis den Stein mit individuellen Facetten, kombinierte ihn mit einer Licht reflektierenden Gravur, sodass die Lichtreflektionen sich wie ein feuriger Wirbel aus Lichtpunkten durch den gelborangenen Teil des Steins bewegen, ehe sie im tiefroten Bereich enden.

Die Imperial Flame von Alexander Kreis in ihrer vollendeten Schönheit

Das Schleifen von Imperial Topasen ist nicht ohne: Die Steine weisen oft eine hohe Spannung auf, es kann passieren, dass sie beim Schleifvorgang schon bei leichtem Druck abrupt reißen. Doch bei der „Imperial Flame“ ging zum Glück – dank der hohen handwerklichen Kunst „und auch wohl etwas Glück“, wie Alexander Kreis zugibt – alles gut.

„Mir ist es wichtig, die innere Schönheit eines Steines zu zeigen“, betont Kreis, der eine Ausbildung zum Edelsteinschleifer absolviert hat. „Die klassische Ausbildung ist meine Basis, auf der ich aufbaue, vom Selbstverständnis her sehe ich mich aber eher in der Rolle eines Bildhauers, mit dem Ziel, das Spiel des Lichtes im Stein sichtbar zu machen.“ Das vollendete Objekt, eine beeindruckende Skulptur der Größe 9 mal 2 Zentimeter und mit immer noch beachtlichen 332 Karat, wurde vom Gemological Institute of America (GIA) mit einem „Letter of Distinction“ als „bemerkenswert selten“ klassifiziert – er ist der mit Abstand größte bekannte Topas dieser Qualität weltweit.

Alexander (links) und Stefan Kreis an der Vitrine der "Imperial Flame" im Perot Museum in Dallas

Deshalb hatte auch das Perot Museum angefragt, als es darum ging, in einer Sonderausstellung den Topas zu präsentieren. Vor allem in den USA ist die „Imperial Flame“ sehr bekannt, war sie doch schon auf der Tucson Gem Show und auch im dortigen Alfie Norville Gem & Mineral Museum zu sehen. „Wir sind immer auf der Suche nach außergewöhnlichen Steinen“, erzählt Alexander Kreis, dessen Familie mütterlicherseits seit mehr als 500 Jahren Edelsteine bearbeitet, einst in der Leyser-Schleife am Idarbach in Kirschweiler. Väterlicherseits sind es immerhin mehr als 200 Jahre. Opa Werner Kreis, ein Tüftler, entwickelte am Firmensitz in Niederwörresbach eine der ersten Kugelschleifmaschinen weltweit. Mittlerweile wird es am Firmensitz mitten in „Werzbach“ zu eng für das zehnköpfige Team des Familienunternehmens: In wenigen Wochen ist Grundsteinlegung für das neue Betriebsgebäude im Neubaugebiet „An Happenhöll“.

Kreis Jewellery hat sich zum Spezialisten für besondere Steine entwickelt:: „Wir sind immer auf der Suche nach Besonderheiten, nach Edelsteinen mit Geschichte“, erzählt Alexander Kreis, dessen Mutter in Düsseldorf in der Kö-Galerie ein Schmuckgeschäft betreibt. Im Oktober 2024 war es soweit: Alexander und Stefan Kreis wurden zur Eröffnung der großen Topas-Ausstellung im Perot Museum in Dallas eingeladen, mit der „Imperial Flame“ als Prunkstück. Beim Galadinner war sogar der TV-Sender Fox dabei.

Alexander Kreis durfte als einziger der zahlreichen Leihgeber bei der Ausstellungseröffnung in Dallas eine Rede halten.

Alexander Kreis durfte als einziger der zahlreichen Leihgeber eine Rede halten und erzählte die spannende Entstehungsgeschichte des Steins, der hinterher in der amerikanischen Presse als „Gem of the Century“ (Edelstein des Jahrhunderts) gepriesen wurde. „It’s not just a jewel, it’s art“, sagte Kreis: Es ist nicht nur ein Juwel, es ist Kunst. Und: „Für mich ist er die Diva der Edelsteinwelt, pure Eleganz.“

Bis Oktober ist die „Imperial Flame“ im renommierten Museum im Süden der USA zu sehen, dann geht es wieder heim in den Tresor. Wann und ob der einzigartige Topas danach wieder in die USA einreisen wird, ist derzeit angesichts der Trump‘schen Superzölle ungewiss. Zwar will man über den Wert des Stücks – wie immer in solchen Fällen – ungern reden, es ist aber klar, dass es um eine siebenstellige Summe geht – und zwar mit keiner kleinen Ziffer vorne ... Da kann man sich ausrechnen, was 80 Prozent Zoll bedeuten. Und auch die Versicherungssummen bei Reisen mit der „Flame“ sind keine „Peanuts“.