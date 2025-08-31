Der Gemeinderat Hoppstädten-Weiersbach hat in seiner vergangenen Sitzung über den Antrag eines Bürgers entschieden, der die flächendeckende Einführung von Tempo 30 in allen Straßen der Ortslage vorschlug. Ersatzweise sollte aber zumindest der Teilbereich der Hauptstraße von Hausnummer eins bis 50 auf etwa 400 Meter, das wäre von der Einmündung in die Saarstraße/Apotheke bis zum Bereich der Katharinenkapelle, als 30er-Zone ausgewiesen werden. Als Grund für seinen Wunsch nannte der Bürger in seinem schriftlichen Antrag, die stark frequentierten Einzelhandels- und Dienstleistungsunternehmen in diesem Bereich. Zudem ermögliche seiner Ansicht zufolge eine geänderte Straßenverkehrsordnung den Gemeinden größeren Mitsprachespielraum, um auch an Hauptverkehrsstraßen, die Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h zu begrenzen.

Es folgte eine kontrovers geführte Diskussion unter den Ratsmitgliedern. Michael Hoferichter (SPD) äußerte, dass der Rat die Sorgen der Bürger ernst nehmen solle. Die CDU-Fraktion habe sich nach eingehender vorheriger Besprechung gegen eine flächendeckende Geschwindigkeitsbegrenzung und auch gegen ein Tempolimit in der Hauptstraße ausgesprochen, teilte Ingo Scherer, CDU-Fraktionssprecher, das Ergebnis einer Fraktionssitzung zum Thema mit. Ortsbürgermeister Manuel Weber (CDU) positionierte sich ebenfalls gegen den Vorschlag. Einige der weiteren Bedenken seitens des Rates: Es halte sich keiner an das Tempolimit und eine wirksame Kontrolle sei fast nicht möglich. Bei der anschließenden Abstimmung stimmten nur drei Ratsmitglieder für ein generelles Tempolimit in der gesamten Ortsgemeinde. Dagegen fiel das Abstimmungsergebnis für ein Tempolimit im Teilbereich Hauptstraße knapper aus: 10 Mitglieder stimmten gegen den Antrag bei einer Enthaltung und acht Stimmen für ein Tempolimit.

Plan für die Saarstraße vorgestellt

Jürgen Bohlander vom Planungsbüro IBUT GmbH aus Birkenfeld stellte die Entwurfsplanung für den Ausbau der L169/Saarstraße vor. „Schlecht“, nannte der Ingenieur den Zustand von Straße und Gehwegen. So müsse der Straßenunterbau als gefährlicher Abfall entsorgt werden. Der geplante Ausbau auf einer Länge von etwa 1,7 Kilometer beinhaltet die Erneuerung des Kanals, der Wasserleitungen einschließlich der Hausanschlüsse sowie die Erneuerung der Gehwege. Mehrere Varianten standen zur Auswahl, wovon nur die Variante eins mit einer 6,5 Meter breiten Fahrbahn und jeweils Gehwegen von 1,5 Meter Breite infrage kam. Ein Radweg scheitere an der dafür notwendigen Breite, dazu hätten Grundstücke aufgekauft werden müssen, teilt Bohlander mit. Die Kostenrechnung sieht für die Sanierung der Straße 1,65 Millionen Euro vor und wird vom LBM (Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz) und den Versorgungsbetrieben übernommen.

Für die Erneuerung der Gehwege, die von der Ortsgemeinde zu tragen ist, werden 1,74 Millionen plus zusätzlich 130 000 Euro für die Straßenbeleuchtung, also insgesamt rund 1, 87 Millionen Euro veranschlagt. Ratsmitglied Manuel Decker äußerte sein Bedauern, dass kein Radweg möglich sei. Dem entgegnete Bohlander, dass es gleichwohl einen Passus in den Vorschriften geben würde, den man hätte anwenden können, der LBM da aber keinen Handlungsspielraum sieht. Eine weitere Nachfrage bezog sich auf Querungshilfen, diese sind laut Entwurfsplanung an mehreren Stellen vorgesehen, wie etwa am Bürgerpark, dem Bereich der Wohnhäuser der KSG und dem EDEKA-Markt. Es wurde auch die Verkehrsführung während der Bauphasen nachgefragt.

Worauf die Hoppstädten-Weiersbacher sich beim Saarstraßenausbau einstellen müssen

Die Umleitung wird über klassifizierte Straßen erfolgen, das ist aber unter anderem Gegenstand in der Ausführungsplanung. Der Entwurfsplanung wurde einstimmig zugestimmt. Bezüglich der anfallenden Kosten teilte Ortsbürgermeister Weber mit, dass die Regelung der wiederkehrenden Beiträge erstmalig angewendet wird. Dazu werden alle Betroffenen, das sind alle Grundstücksbesitzer in der Ortsgemeinde, Anfang nächsten Jahres angeschrieben werden. 35 Prozent der Kosten übernimmt die Ortsgemeinde, der Rest wird über die wiederkehrenden Beiträge erhoben. Die ersten Bescheide sollen im Jahr 2027 ergehen.

Weiter beschloss der Gemeinderat, dem AÖR eEfB (Anstalt öffentlichen Rechts erneuerbare Energien für Birkenfeld) beizutreten. Die AÖR wurde 2012 von den VG-Gemeinden gegründet. Damals war die Gemeinde Hoppstädten-Weiersbach und die Stadt Birkenfeld der Anstalt nicht beigetreten, ein Grund war wohl auch gewesen, dass man befürchtete, die kleinen Gemeinden würden die großen überstimmen. Der Klimaschutzmanager der VG Ralf Schäfer, der die AÖR leitet, stellte diese nochmals vor und erläuterte den Sachstand. So ist der Wert eines Anteils von 1000 Euro bei der Gründung im Jahre 2012 auf mittlerweile 6696,10 Euro angestiegen. Bedenken gab es hinsichtlich der Aufnahme, auch wurden Nachfragen zu zukünftigen Kosten gestellt. Die Verwaltung wird durch den Ratsbeschluss ermächtigt, den formellen Antrag auf Aufnahme in die AÖR zur stellen.