In einer Stellungnahme fragt die Fraktion der Grünen, welche neuen Erkenntnisse zur Prüfung der Anbindung durch den Schönewald geführt haben. Auch der CDU-Fraktionsvorsitzende fühlt sich bisher bei der Planung nicht mitgenommen.
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Die Birkenfelder Stadtratsfraktion der Grünen hat sich in einer Stellungnahme zu den Diskussionen um die Anbindung des Heinrich-Hertz-Campus (HHC) an die B41 geäußert. Das Grundproblem, dass die Partei hervorhebt: zu wenig Transparenz über die Rahmenbedingungen.