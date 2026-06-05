Heinrich-Hertz-Campus und B41
Teile des Stadtrats Birkenfeld wollen mehr Transparenz
Der Kreis Birkenfeld will sich auf Initiative der Stadt finanziell an der Prüfung einer B41-Anbindung für den Heinrich-Hertz-Cam
Der Kreis Birkenfeld will sich auf Initiative der Stadt finanziell an der Prüfung einer B41-Anbindung für den Heinrich-Hertz-Campus beteiligen.
Gerhard Ding. GERHARD DING

In einer Stellungnahme fragt die Fraktion der Grünen, welche neuen Erkenntnisse zur Prüfung der Anbindung durch den Schönewald geführt haben. Auch der CDU-Fraktionsvorsitzende fühlt sich bisher bei der Planung nicht mitgenommen. 

Lesezeit 3 Minuten
Die Birkenfelder Stadtratsfraktion der Grünen hat sich in einer Stellungnahme zu den Diskussionen um die Anbindung des Heinrich-Hertz-Campus (HHC) an die B41 geäußert. Das Grundproblem, dass die Partei hervorhebt: zu wenig Transparenz über die Rahmenbedingungen.

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