Systemausfall im BIR-Kreis
Technische Störung legt Kfz-Zulassungsstelle lahm
Bei der Kreisverwaltung Birkenfeld betrifft die landesweite technische Störung insbesondere die Kfz-Zulassungsstelle.
Bei der Kreisverwaltung Birkenfeld betrifft die landesweite technische Störung insbesondere die Kfz-Zulassungsstelle.
Armin Weigel/dpa. picture alliance/dpa

Ein landesweiter IT-Ausfall trifft bei der Kreisverwaltung Birkenfeld insbesondere die KfZ-Zulassungsstelle.. 

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Aufgrund einer landesweiten technischen Störung beim Systemanbieter sind am heutigen Montag, 28. September, in ganz Rheinland-Pfalz bei den Kommunalverwaltungen verschiedene Dienste und Software-Anwendungen vorübergehend nicht verfügbar. Bei der Kreisverwaltung Birkenfeld betrifft das insbesondere die Kfz-Zulassungsstelle.

Die Mitarbeitenden sind dort vor Ort. Wegen der technischen Einschränkungen kann es jedoch dazu kommen, dass Anliegen vorübergehend nicht bearbeitet werden können. Bürgerinnen und Bürger, die für den heutigen Tag einen Termin in der Zulassungsstelle vereinbart haben, werden daher gebeten, diesen nicht wahrzunehmen.

Der Landkreis Birkenfeld bedauert die entstehenden Unannehmlichkeiten und bittet die Bürgerinnen und Bürger um Verständnis. Sobald die Systeme wieder voll einsatzfähig sind und der reguläre Betrieb aufgenommen werden kann, wird die Kreisverwaltung Birkenfeld umgehend informieren. Aktuell wird davon ausgegangen, dass ab morgen, Dienstag, 29. September, wieder mit Normalbetrieb zu rechnen ist und dann alle Systeme und Fachanwendungen wieder wie gewohnt erreichbar sind. red

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