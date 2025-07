Bei der „Azubi-Challenge“, die kürzlich zum zweiten Mal in der Sporthalle der Elisabeth-Stiftung in Birkenfeld über die Bühne ging, treffen sich Lehrlingen aus verschiedenen Branchen und Betrieben zum sportlich-spaßigen Vergleich. Der Erlös kommt wie im Vorjahr dem Förderverein Lützelsoon zugute.

Rund 80 Auszubildende aus 15 Unternehmen und Institutionen aus dem gesamten Kreisgebiet nahmen an der Challenge teil. Mit dabei waren die Howatherm Klimatechnik GmbH, die Westnetz GmbH, die IHK Koblenz (Geschäftsstelle Idar-Oberstein), die Fritsch GmbH, die Hochwald Sprudel Schupp GmbH, die Wolfgang Loch GmbH & Co. KG, die K.H. Müller Präzisionswerkzeuge GmbH, Walter Werner GmbH, Herbert Giloy & Söhne GmbH & Co. KG, Kreissparkasse Birkenfeld, Gottlieb Roll GmbH & Co. KG, Günter Effgen GmbH, Stefan-Morsch-Stiftung, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Birkenfeld (WFG) sowie die Gastgeber von der Elisabeth-Stiftung Birkenfeld (ESB).

i Im Namen des Ausbilderstammtischs überreichte Sibylle Willrich im Beisein von Landrat Miroslaw Kowalski einen Spendenscheck in Höhe von 2761,10 Euro an Herbert Wirzius (Mitte), den Vorsitzenden des Fördervereins Lützelsoon. Axel Munsteiner/Kreisverwaltung Birkenfeld

Den Sieg sicherte sich das Azubiteam der Elisabeth-Stiftung, das am Ende freudestrahlenddie Trophäe aus den Händen von Landrat Miroslaw Kowalski entgegennahm. Platz zwei ging an das Team „Punching Machines“ der Firma Loch, gefolgt vom Team „Luftpumpen“ der Firma Howatherm auf Rang drei. Die Siegestrophäen hatte die Firma Loch angefertigt und gestiftet.

„Gewinner sind aber alle, die mitgemacht haben“, betonte ESB-Vorstand Hans-Dieter Herter bei der Siegerehrung. Zuvor hatten die Azubis an 15 Spielstationen fleißig Punkte sammeln können. Jeder Betrieb hatte eine der Stationen selbst gestaltet. Unter anderem konnten die Lehrlinge ihr Wissen, ihr Geschick und ihre sportlichen Fähigkeiten beim Basketball, Wikingerschach, am Tischkicker, beim Wettnageln, beim Verbinden von Glasfaserleerrohren, bei einem regionalen Quiz, Flaggen-Memory oder als „Montagsmaler“ unter Beweis stellen.

Die Idee zur „Azubi-Challenge“ entstand im Rahmen des Ausbilderstammtischs, der sich auf Initiative von Sibylle Willrich, Ausbildungsleiterin bei Howatherm, seit drei Jahren regelmäßig trifft. Rund 20 Betriebe aus dem Kreis sind in dieser Runde vertreten. Willrich organisiert die Challenge federführend; bei der zweiten Auflage wurde sie von Michael Kuhn, Koordinator für Netzwerke bei der ESB, und anderen Mitstreitern tatkräftig unterstützt.

Einziger Wermutstropfen: Wie schon im Vorjahr spielte das Wetter nicht mit. Statt auf der Sportwiese musste die Veranstaltung wegen Regen in die Sporthalle verlegt werden – der Stimmung tat das allerdings keinen Abbruch. Daran hatten auch die Firmen Hochwald Sprudel, Globus und die ESB ihren Anteil. Sie stellten für alle Teilnehmer kostenfrei Getränke und Würstchen zur Verfügung und tischten ein Frühstücksbüfett auf.

Die Siegerteams konnten sich zudem noch über eine schmackhafte Zusatzbelohnung freuen. Landrat Miroslaw Kowalski hatte für sie Geschenkgutscheine der Birkenfelder Eiswerkstatt mitgebracht. Diese sind an den zahlreich im Kreis postierten Verkaufsautomaten der Eiswerkstatt einlösbar.

i Drei Teams erhielten Siegertrophäen, aber Gewinner waren alle: Die „Azubi Challenge“ 2025 hat allen Beteiligten viel Spaß gemacht. Axel Munsteiner/ Kreisverwaltung Birkenfeld

Kowalski lobte die Veranstaltung: „Sie stärkt den Teamgeist innerhalb der Betriebe und ermöglicht zugleich die Begegnung mit Azubis anderer Firmen und anderer Berufszweige.“ Zudem zeige die Challenge, wie vielfältig und leistungsstark die Wirtschaft im Kreis Birkenfeld sei. „In Kombination mit der schönen Natur und der hohen Lebensqualität hier vor Ort ist das für junge Leute ein starkes Argument dafür, auch nach der Ausbildung in der Region zu bleiben.“

Wie schon bei der Premiere im Vorjahr war die Veranstaltung mit einem Benefizgedanken verknüpft. Die teilnehmenden Firmen spendeten ihr Startgeld – und legten noch etwas drauf: So konnte Sibylle Willrich am Ende der Veranstaltung einen Spendenscheck in Höhe von 2761,10 Euro an Herbert Wirzius, Vorsitzender des Fördervereins Lützelsoon, überreichen. Der engagiert sich seit Jahren für kranke und notleidende Kinder sowie deren Familien und bei seinen Projekten auch schon mehrfach Hilfe für Betroffene im Kreis Birkenfeld organisiert.