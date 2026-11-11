Herrsteiner Backes in Betrieb Team backte rund 600 Dreipfünder vor dem Martinimarkt Günter Weinsheimer 11.11.2026, 13:00 Uhr

i Das Herrsteiner Brotbackteam hat gute Arbeit geleistet: Am Herrsteiner Martinimarkt wurden alle 600 Original Herrsteiner Bauernbrote verkauft. Günter Weinsheimer

Die Brotbackaktion war ein voller Erfolg: Rund 600 Dreipfünder Original Herrsteiner Bauernbrote stellte ein Team vor dem Martinimarkt her.

Die Brotbackaktion zählt schon seit vielen Jahren als fester Bestandteil zum Herrsteiner Martinimarkt. Einige Frauen und Männer sind einige Tage mit Vor- und Nachbereitungen beschäftigt. Zwei Backtage sind stets eingeplant. Das war auch in diesem Jahr so, an denen das Brotbackteam um ihren „Heizer“ Matthias Braun die Ärmel hochkrempelte: Stefan und Sabine Hess, Erika Wendel, Deana Moser, Pia Schug, Alex Kurt Schmitt, Oliver Fischer und Isolde ...







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