Die Brotbackaktion war ein voller Erfolg: Rund 600 Dreipfünder Original Herrsteiner Bauernbrote stellte ein Team vor dem Martinimarkt her.
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Die Brotbackaktion zählt schon seit vielen Jahren als fester Bestandteil zum Herrsteiner Martinimarkt. Einige Frauen und Männer sind einige Tage mit Vor- und Nachbereitungen beschäftigt. Zwei Backtage sind stets eingeplant. Das war auch in diesem Jahr so, an denen das Brotbackteam um ihren „Heizer“ Matthias Braun die Ärmel hochkrempelte: Stefan und Sabine Hess, Erika Wendel, Deana Moser, Pia Schug, Alex Kurt Schmitt, Oliver Fischer und Isolde ...