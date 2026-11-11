Herrsteiner Backes in Betrieb
Team backte rund 600 Dreipfünder vor dem Martinimarkt
Das Herrsteiner Brotbackteam hat gute Arbeit geleistet: Am Herrsteiner Martinimarkt wurden alle 600 Original Herrsteiner Bauern
Das Herrsteiner Brotbackteam hat gute Arbeit geleistet: Am Herrsteiner Martinimarkt wurden alle 600 Original Herrsteiner Bauernbrote verkauft.
Günter Weinsheimer

Die Brotbackaktion war ein voller Erfolg: Rund 600 Dreipfünder Original Herrsteiner Bauernbrote stellte ein Team vor dem Martinimarkt her. 

Lesezeit 1 Minute
Die Brotbackaktion zählt schon seit vielen Jahren als fester Bestandteil zum Herrsteiner Martinimarkt. Einige Frauen und Männer sind einige Tage mit Vor- und Nachbereitungen beschäftigt. Zwei Backtage sind stets eingeplant. Das war auch in diesem Jahr so, an denen das Brotbackteam um ihren „Heizer“ Matthias Braun die Ärmel hochkrempelte: Stefan und Sabine Hess, Erika Wendel, Deana Moser, Pia Schug, Alex Kurt Schmitt, Oliver Fischer und Isolde ...
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