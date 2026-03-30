Vor zehn Jahren GNTM-Finalistin Taynara Silva-Wolf besucht bald die Oma in Rhaunen Vera Müller 30.03.2026, 15:30 Uhr

i Endlich vereint, und keiner wirkt enttäuscht: Taynara und Oma Gisela Wolf beim Finale von GNTM vor zehn Jahren. Johannes Jaenicke

Vor zehn Jahren fieberten auch Rhaunener bei „Germany’s Next Topmodel“ mit. Warum? Gisela Wolfs Enkelin Taynara Silva-Wolf schaffte es bis ins Finale. Heute findet die junge Frau ihr Glück in ihrem Traumberuf: der Schauspielerei.

Wer erinnert sich noch an den Hype, der bis nach Rhaunen strahlte? Als Taynara Silva-Wolf die Herzen der Fans im Sturm eroberte, weil sie im Jahr 2016 ins Finale von Heidi Klums „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM) kam, durch ihre Oma Gisela Wolf eine enge Verbindung zu Rhaunen hat und auch dort viele Anhänger fand, die mit Tay mitfieberten?







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