Mit der mittlerweile 29. Ausgabe haben es die Idar-Obersteiner Jazztage endgültig geschafft, sich als ernstzunehmendes Musikfestival in Südwestdeutschland zu etablieren: Die Zahl der auswärtigen Besucher wächst und wächst.
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Was für ein Musikwochenende: Tausende strömten nach Idar-Oberstein, um hochkarätige Bands und Einzelkönner quasi zum Nulltarif (der Förderbutton für drei Tage kostet gerade mal 10 Euro) zu erleben. Die Jazztage haben sich nach 30 Jahren (einmal fielen sie wegen Corona aus) in der südwestdeutschen Festivalszene etabliert.