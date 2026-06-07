29. Jazztage Tausende Musikfans strömen nach Idar-Oberstein Stefan Conradt 07.06.2026, 10:17 Uhr

i Elsa Steixner aus Wien schaffte es mit ihrer gleichnamigen Band, auch mit eher leisen Tönen die Zuhörer auf dem oft lauten Schleiferplatz in ihren Bann zu ziehen. Hosser. HOSSER

Mit der mittlerweile 29. Ausgabe haben es die Idar-Obersteiner Jazztage endgültig geschafft, sich als ernstzunehmendes Musikfestival in Südwestdeutschland zu etablieren: Die Zahl der auswärtigen Besucher wächst und wächst.

Was für ein Musikwochenende: Tausende strömten nach Idar-Oberstein, um hochkarätige Bands und Einzelkönner quasi zum Nulltarif (der Förderbutton für drei Tage kostet gerade mal 10 Euro) zu erleben. Die Jazztage haben sich nach 30 Jahren (einmal fielen sie wegen Corona aus) in der südwestdeutschen Festivalszene etabliert.







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