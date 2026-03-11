Manchmal ist der Wurm drin: Der zweite Verhandlungstag gegen einen 22-Jährigen, der wegen Raubes angeklagt ist, begann mit fast dreistündiger Verspätung, weil der Gefangenentransport aus der JVA falsch terminiert war.
Ob ein Fluch über der Hauptverhandlung gegen einen 22-Jährigen liegt, der am Amtsgericht unter anderem wegen Raubes angeklagt ist? Er sieht sich unschuldig, hatte bereits bei der Prozesseröffnung Ende Januar für Furore gesorgt, als er seine Pflichtverteidigerin ablehnte.