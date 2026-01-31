Stadtrat Idar-Oberstein
Tarifvertrag-Wechsel: Weichen für Verhandlung gestellt 
Mit attraktiveren Bezahlungen soll dem Fachkräftemangel entgegengewirkt werden. Das Ergebnis der Verhandlungen ist ergebnisoffen, wie auch im Stadtrat deutlich wurde.
Die Stadtverwaltung Idar-Oberstein sieht sich unter Druck: Mit dem Tarifvertrag TV-V hofft man, als Arbeitgeber wieder attraktiver zu werden und auf die chronische Unterbesetzung bei den Werken, aber auch beim Baubetriebshof reagieren zu können. 

Im Hauptausschuss war bereits intensiv über das Thema diskutiert worden. Nun kam es zur Neuauflage der Debatte im Stadtrat, der das letzte Wort hat. Die Stadt Idar-Oberstein möchte mit ihrem technischen Personal in den Betriebszweigen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung vom Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) in den Tarifvertrag Versorgungsbetriebe (TV-V) wechseln.

