Aus Oil wird bft TaRa-Gruppe übernimmt auch die Tankstelle in Rhaunen 22.11.2025, 08:00 Uhr

i Aus Oil wird bft: Die TaRa-Gruppe aus Idar-Oberstein hat die Tankstelle in Rhaunen übernommen. Für Kunden und Belegschaft ändert sich aber nicht viel. Reiner Drumm. RD

Dass die Tankstelle in der Ortsmitte verkauft worden ist, ist derzeit Dorfgespräch in Rhaunen. Der neue Inhaber klärt im Gespräch mit unserer Zeitung darüber auf, dass sich – im Gegensatz zu Gerüchten – für Kunden und Mitarbeiter kaum etwas ändert.

Die TaRa-Gruppe aus Idar-Oberstein baut ihr Tankstellennetz in der Region weiter aus. Nach den beiden bft-Tankstellen in Nahbollenbach und Tiefenstein in diesem Jahr übernimmt die Gruppe von Geschäftsführer Sascha Spindler nun auch noch die Tankstelle in Rhaunen als 15.







