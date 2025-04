Die TaRa-Gruppe, die aus zwei Gesellschaften, der TaRa-B41 GmbH und der TaRa AG besteht, baut ihr Tankstellennetz in Idar-Oberstein weiter aus. Im Jahr 2012 kaufte die TaRa-B41 GmbH die erste Aral-Tankstelle in Weierbach und kaufte 2023 zuerst das Grundstück in der Hauptstraße und übernahm dann im Oktober 2024 auch die darauf stehende Aral-Station, die nur nach 14 Tagen Komplettsanierung wieder geöffnet wurde.

Nun gaben Margit und Thomas Wild mit einem Schreiben an alle Stationskunden bekannt, dass die TaRa-B41 GmbH die beiden BFT-Tankstellen im Nahetal im Juli und Tiefenstein im August übernehmen wird. Insgesamt ist die TaRa-Gruppe damit Eigentümer und Betreiber von zwölf Aral-Tankstellen und zwei BFT-Tankstellen, somit von insgesamt 14 Tankstellen. Vier Tankstellen befinden sich in Idar-Oberstein.

Umbaupläne stehen

Der geschäftsführende Gesellschafter der TaRa-B41 GmbH, Sascha Spindler, freut sich über den Zuwachs in der Heimatstadt. Spindler betont, dass diese Übernahme einiges in der Gesamtstruktur verändern wird: „Wir hatten geplant, hinter der Aral-Tankstelle in Weierbach ein Verwaltungsgebäude zu errichten, was nun nicht nötig sein wird. In Zukunft werden wir unsere Verwaltung von Weierbach in die Tankstelle Nahetal verlagern. Die Tankstelle neben dem Burger King hat eine Galerie im ersten Obergeschoss mit vier großzügigen Büros mit eigenem Zugang. Im Moment sitzen wir in Weierbach mit drei Personen in einem Büro auf 18 Quadratmetern. Das wird sich in Zukunft ändern, und wir werden die Firmensitze der beiden Tankstellen-Unternehmen in das Nahetal verlegen.“

Die beiden BFT-Tankstellen werden auch BFT-Tankstellen bleiben. Beide Tankstellen werden umgebaut, kündigt Spindler an. Die Pläne für das Nahetal sind bereits fertig. Dort entsteht ein komplett neues Konzept mit einem großen Sitzbereich und einem Frühstücksbüfett, was in Zukunft tagtäglich – auch sonntags – angeboten wird. Die Öffnungszeiten werden auf 22 Uhr erweitert, und sonntags wird die Tankstelle wieder geöffnet sein. Das Frühstücksbüfett ist Montag bis Samstag von 7 bis 11 Uhr und Sonntag von 8 bis 14 Uhr geöffnet. Der Umbau der BFT im Nahetal ist für die Zeit vom 3. bis zum 19. Juli geplant. In dieser Zeit wird die Tankstelle über das Bistro-Mobil betrieben. Am Samstag, 19. Juli, soll es einen Eröffnungstag mit tollen Aktionen und Angeboten geben.

Die Übernahme der BFT in Tiefenstein wird für August geplant. Auch dort soll ein kompletter Umbau stattfinden. Das genaue Datum steht noch nicht fest.

Folgen der Baustelle

Die Tiefensteiner Tankstelle werde anfänglich mit den Folgen der Straßensanierung zu kämpfen haben. „Wir sind uns bewusst, dass die Tankstelle zeitweise nur schwer oder überhaupt nicht zu erreichen ist“, betont Spindler. Die Stationskunden mit Tankkarten haben ab der Übernahme am 3. Juli zusätzlich die Möglichkeit, auch in Weierbach an der Aral oder an anderen TaRa-B41 GmbH Tankstellen zu tanken. Natürlich könne man als Stationskunde auch in Tiefenstein und im Nahetal tanken. Ein spezielles System für Unternehmen mit Mitarbeiter-Gutscheinen werde ebenfalls so eingerichtet, dass die Mitarbeiter an allen TaRa-B41 GmbH-Tankstellen die Gutscheine ihrer Arbeitgeber einlösen können. Die Gutscheine werden via QR-Code direkt den Unternehmen übertragen, die dann die Gutscheine an ihre Mitarbeiter weiterleiten können.

Spindler betonte, dass der komplette Übernahme-Prozess mit der Familie Wild nicht nur reibungslos ablaufe, sondern die Zusammenarbeit Spaß mache und man mittlerweile durch die Übernahme freundschaftlich zusammengewachsen sei. In Tiefenstein übernimmt die TaRa-B41 GmbH auch das neben der Tankstelle stehende Wohnhaus und auch den großen freien Bauplatz neben der Tankstelle. Eine Verwendung gebe es für den freien Bauplatz bisher noch nicht, informiert Spindler.