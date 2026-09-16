Idar-Obersteiner übt Kritik
Tankstellen-Frust: Betreiber Sascha Spindler reagiert
Sascha Spindler: 17 Tankstellen betreibt die TaRa Group, darunter sieben im Kreis Birkenfeld.
Sascha Spindler: 17 Tankstellen betreibt die TaRa Group, darunter sieben im Kreis Birkenfeld.
Nikola Krieger

Wut und Frust an den Tankstellen. Ein Dauerthema, das polarisiert. Nun meldet sich der Idar-Obersteiner Tankstellenbetreiber Sascha Spindler mit einem Statement zu Wort, das mehr als deutlich ist und intensiv diskutiert wird.

Lesezeit 2 Minuten
Da hat Sascha Spindler seinem Ärger ordentlich Luft gemacht. „Ein offenes Wort an unsere Kundinnen und Kunden!“ So überschreibt der Vorstand der TaRa Group ein Statement auf seiner Facebook-Seite. Spindler betreibt 17 Tankstellen, davon allein vier im Idar-Obersteiner Stadtgebiet, eine in Rhaunen, Birkenfeld und Baumholder sowie unter anderem in Kastellaun, Simmern und Kusel.
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