Wut und Frust an den Tankstellen. Ein Dauerthema, das polarisiert. Nun meldet sich der Idar-Obersteiner Tankstellenbetreiber Sascha Spindler mit einem Statement zu Wort, das mehr als deutlich ist und intensiv diskutiert wird.
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Da hat Sascha Spindler seinem Ärger ordentlich Luft gemacht. „Ein offenes Wort an unsere Kundinnen und Kunden!“ So überschreibt der Vorstand der TaRa Group ein Statement auf seiner Facebook-Seite. Spindler betreibt 17 Tankstellen, davon allein vier im Idar-Obersteiner Stadtgebiet, eine in Rhaunen, Birkenfeld und Baumholder sowie unter anderem in Kastellaun, Simmern und Kusel.