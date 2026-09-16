Idar-Obersteiner übt Kritik Tankstellen-Frust: Betreiber Sascha Spindler reagiert Vera Müller 16.09.2026, 15:28 Uhr

i Sascha Spindler: 17 Tankstellen betreibt die TaRa Group, darunter sieben im Kreis Birkenfeld. Nikola Krieger

Wut und Frust an den Tankstellen. Ein Dauerthema, das polarisiert. Nun meldet sich der Idar-Obersteiner Tankstellenbetreiber Sascha Spindler mit einem Statement zu Wort, das mehr als deutlich ist und intensiv diskutiert wird.

Da hat Sascha Spindler seinem Ärger ordentlich Luft gemacht. „Ein offenes Wort an unsere Kundinnen und Kunden!“ So überschreibt der Vorstand der TaRa Group ein Statement auf seiner Facebook-Seite. Spindler betreibt 17 Tankstellen, davon allein vier im Idar-Obersteiner Stadtgebiet, eine in Rhaunen, Birkenfeld und Baumholder sowie unter anderem in Kastellaun, Simmern und Kusel.







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