Die Tankstelle in Tiefenstein bleibt nun doch länger geschlossen als geplant. Es gibt Probleme mit der Technik. Gerüchte, sie werde abgerissen, seien aber völlig falsch, beteuern die neuen Betreiber.

Nachdem die TaRa-Gruppe um Sascha Spindler Anfang Juli schon die BFT-Tankstelle in Nahbollenbach übernommen hatte, wurde am 5. August wie geplant auch die Tankstelle in der Tiefensteiner Straße von der Familie Wild übernommen. Diese hatte die Tankstelle am 31. Juli geschlossen. Eigentlich war ein nahtloser Übergang geplant gewesen. Jetzt gibt es aber technische Probleme.

Der Vorstand der TaRa-Gruppe erklärt dazu, dass nach der Übernahme festgestellt worden sei, dass die Tanklastwagen der Aral einen anderen Standard haben als der bisherige Zulieferer: „Eine Befüllung der Tanks war damit aus Sicherheitsgründen nicht mehr möglich. Um den neuen Standard herzustellen, müssen jetzt umfangreiche Umbaumaßnahmen an den Einfüllstutzen vorgenommen werden. Diese Arbeiten sollen bis 25. August abgeschlossen sein.“ Ab dem 26. August soll die Tankstelle dann wieder über die Tankautomaten rund um die Uhr zur Verfügung stehen.

Umfangreicher Umbau

Wegen der Bauarbeiten in der Tiefensteiner Straße habe es allerdings „wenig Sinn, den Tankstellen-Shop schon jetzt wieder zu öffnen. Die Umsatzzahlen in den vergangenen Wochen waren so schlecht, dass ein wirtschaftlicher Betrieb der Tankstelle derzeit nicht möglich ist.“ Deshalb will sich die TaRa-Gruppe darauf konzentrieren, die Tankstelle bis Juni 2026 umzubauen und zu modernisieren, um dann zusammen mit der neuen Tiefensteiner Straße auch die Tankstelle wieder zu öffnen. Dabei ist geplant, die Tankstelle ähnlich, wie in Nahbollenbach bereits geschehen, modern umzubauen und eventuell ebenfalls mit einem Café/Bistro mit Sitzbereich zu versehen. Da sei allerdings das letzte Wort noch nicht gesprochen: „Wir haben den Architekten mal beauftragt, ein paar Zeichnungen zu machen...“

Nur ein Bauplatz neben der Tankstelle wird verkauft

Gerüchte, die Tankstelle werde nach dem Verkauf komplett geschlossen und abgerissen, die jetzt durch die längere ungeplante Schließung befeuert wurden, seien „völlig falsch“, beteuert TaRa-Chef Sascha Spindler. Lediglich der Bauplatz neben der Tankstelle sei neu vermessen worden und soll verkauft werden. Laut Spindler gibt es für das Grundstück bereits mehrere Interessenten.

Insgesamt ist die TaRa-Gruppe, die aus zwei Gesellschaften, der TaRa-B41 GmbH und der TaRa AG besteht, Eigentümer und Betreiber von zwölf Aral- und zwei BFT-Tankstellen, vier davon befinden sich in Idar-Oberstein. Im Jahr 2012 kaufte die TaRa-B41 GmbH die erste Aral-Tankstelle in Weierbach, im Oktober 2024 übernahm sie auch die Aral in der Hauptstraße und nun die beiden bisherigen BFT-Tankstellen.