Nach Eröffnung Talweiherplatz Talweiherstraße in Birkenfeld wird ausgebaut Niels Heudtlaß 18.03.2026, 16:30 Uhr

i Im Mai oder Juli dieses Jahres sollen die Arbeiten an der Straße Am Talweiher beginnen. Reiner Drumm. Rd

Am 9. Mai wird der Talweiherplatz in Birkenfeld feierlich eröffnet. Doch das ist nicht das Ende der Bauarbeiten im Bereich der Kreisstadt. Nach der Fertigstellung des Platzes geht es in der Straße „Am Talweiher“ weiter. Was sich dort ändern wird.

Der Talweiherplatz in Birkenfeld steht kurz vor der Fertigstellung, zuletzt konnten Birkenfelder die Anpflanzung von Bäumen auf dem Platz im Herzen der Kreisstadt, der lange Zeit eine Baustelle war, beobachten. Am 9. Mai soll der Talweiherplatz während des Weinfests in Birkenfeld feierlich eröffnet werden, wie der Birkenfelder Stadtbürgermeister Hans-Peter Lampel (SPD) ankündigt.







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