Sanierung in Birkenfeld
Talweiherstraße bleibt bis Juni 2027 teils gesperrt
Auch die Wasserversorgung wird in der Straße am Talweiher erneuert.
Auch die Wasserversorgung wird in der Straße am Talweiher erneuert.
Reiner Drumm. Rd

Die Straße wird inklusive der Kanalanschlüsse und der Wasserversorgung erneuert. Birkenfelder müssen mit Verkehrseinschränkungen rechnen. 

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Die Straße Am Talweiher in Birkenfeld bleibt bis etwa Juni 2027 in drei Teilabschnitten gesperrt. Das teilt die Verwaltung der Verbandsgemeinde (VG) Birkenfeld auf Anfrage unserer Zeitung mit. Die Arbeiten am ersten Bauabschnitt auf dem Straßenteil vor dem Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB), direkt hinter dem Kreisverkehr am Treibhaus, laufen seit dem 1.

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