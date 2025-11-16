Arbeiten fast abgeschlossen Talweiherplatz in Birkenfeld soll im Mai eröffnen 16.11.2025, 13:00 Uhr

i Aktuell laufen die Arbeiten an den Parkplätzen hinter dem Zentralen Omnibusbahnhof. Reiner Drumm. Rd

Erste Veranstaltungen wie der Prämienmarkt sind für 2026 schon auf dem Talweiherplatz geplant. Auch ein Datum für die feierliche Eröffnung steht bereits im Raum. Das ist der Stand der Bauarbeiten am Talweiherplatz in Birkenfeld.

Der Talweiherplatz in Birkenfeld ist seit 2023 (2022 begannen die Arbeiten am Zentralen Omnibusbahnhof/ZOB) eine Baustelle. Doch mittlerweile ist der Endspurt erreicht. Bereits im Frühjahr 2026 soll der Talweiherplatz feierlich eröffnet werden. „Voraussichtlich im Mai 2026, eventuell zum Tag der Städtebauförderung am 9.







