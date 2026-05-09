Mit Sonne und Brassband
Talweiherplatz in Birkenfeld feierlich eröffnet
Die Brassband Brass2Go sorgte für den feierlichen Rahmen bei der Eröffnung des Talweiherplatzes in Birkenfeld.
Die Brassband Brass2Go sorgte für den feierlichen Rahmen bei der Eröffnung des Talweiherplatzes in Birkenfeld.
Niels Heudtlaß

„Ein Schmuckstück“, nennt Stadtbürgermeister Hans-Peter Lampel den neuen Platz im Herzen der Kreisstadt in seiner Eröffnungsrede. Auch die Gäste aus Lokal- und Landespolitik haben vor allem Lob für das Projekt im Gepäck. 

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Die Sonne prallt auf den Talweiherplatz in Birkenfeld, eine leichte Brise fährt durch die Blätter der frisch gepflanzten Bäume, im Hintergrund plätschert der Stillbach ruhig vor sich in. „Aus einem vormals tristen, grauen Platz ist ein Schmuckstück geworden“, sagt der Bürgermeister der Stadt Birkenfeld, Hans-Peter Lampel (SPD), bei der feierlichen Eröffnung des Talweiherplatzes.

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