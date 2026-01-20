Mehr als ein Chor Taktlos-Ensemble aus Niederbrombach hat große Ziele Niels Heudtlaß 20.01.2026, 14:00 Uhr

i Auf der Bühne des Stadttheaters Idar-Oberstein sorgte Taktlos für so manchen Aha-Moment. Hosser

Acht Frauen aus verschiedenen Generationen verbindet die Leidenschaft zum Singen und zu großen Auftritten. Das Ensemble Taktlos setzt auf Bühnenpräsenz und moderne Lieder.

Acht Frauen in pinken Hosenanzügen stehen auf der Bühne des Stadttheaters in Idar-Oberstein und geben Hits wie „Roar“ von Katy Perry oder „My Immortal“ von Evanescence zum Besten. Ein Abend, an den sich viele Idar-Obersteiner lang erinnern werden, und genau das ist das Ziel des Ensembles Taktlos aus Niederbrombach.







