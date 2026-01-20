Acht Frauen aus verschiedenen Generationen verbindet die Leidenschaft zum Singen und zu großen Auftritten. Das Ensemble Taktlos setzt auf Bühnenpräsenz und moderne Lieder.
Lesezeit 3 Minuten
Acht Frauen in pinken Hosenanzügen stehen auf der Bühne des Stadttheaters in Idar-Oberstein und geben Hits wie „Roar“ von Katy Perry oder „My Immortal“ von Evanescence zum Besten. Ein Abend, an den sich viele Idar-Obersteiner lang erinnern werden, und genau das ist das Ziel des Ensembles Taktlos aus Niederbrombach.