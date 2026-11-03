Das sind unsere guten Seelen Tafel: Wolfgang Keller engagiert sich für 80 Familien Peter Bleyer 03.11.2026, 08:00 Uhr

i Wolfgang Keller (4. von rechts) mit seinem Fahrerteam vor dem neuen Kühltransporter Wolfgang Keller. Tafel Baumholder

Seit zehn Jahren engagiert sich Wolfgang Keller für die Baumholderer Tafel – er fährt, packt mit an und teilt ein. Was ihm an der ehrenamtlichen Tätigkeit Freude bereitet, erzählt er im Gespräch mit unserer Zeitung.

Jeden Dienstag und Mittwoch geht der weiße Transporter auf Tour, rollt durch die Straßen. Am Steuer immer mal wieder Wolfgang Keller. Die Ziele sind klar: Supermärkte und Discounter in der näheren Umgebung werden abgeklappert, Lebensmittel eingesammelt und noch einiges mehr.







Artikel teilen

Artikel teilen