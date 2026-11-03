Seit zehn Jahren engagiert sich Wolfgang Keller für die Baumholderer Tafel – er fährt, packt mit an und teilt ein. Was ihm an der ehrenamtlichen Tätigkeit Freude bereitet, erzählt er im Gespräch mit unserer Zeitung.
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Jeden Dienstag und Mittwoch geht der weiße Transporter auf Tour, rollt durch die Straßen. Am Steuer immer mal wieder Wolfgang Keller. Die Ziele sind klar: Supermärkte und Discounter in der näheren Umgebung werden abgeklappert, Lebensmittel eingesammelt und noch einiges mehr.