Tafel Idar-Oberstein: 320 Kunden benötigen Hilfe
Das Team von Tafel und Horizont in Idar-Oberstein: Nicolle Stobert (links) und Tanja Schweizer (2. von rechts, Koordination Tafel und Tagesaufenthalt), David Druck (rechts) und Uwe Pertek (Praktikant, ehrenamtlicher Helfer), Christine Bauer (Mitte).
Wenn das Geld fürs Essen nicht reicht oder man einfach mal duschen möchte: In Idar-Oberstein sind die Tafel und der Tagesaufenthalt Horizont wichtige Bausteine im Unterstützungssystem. Allerdings ist man auf Spenden angewiesen. 

Die schöne Adventszeit, Vorfreude aufs Fest, genießen, schlemmen, am Kamin sitzen… Weit weg von dieser Idylle bewegt sich das Leben, mit dem die Mitarbeiter der Idar-Obersteiner Tafel und des Tagesaufenthalts Horizont als Kontakt- und Anlaufstelle für wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte sowie für arme und isolierte Menschen konfrontiert werden.

