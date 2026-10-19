Siener Betrieb K.-H. Müller Täter stehlen Werkzeuge – Schrottwert als Motiv? Andrea Brand 19.10.2026, 15:24 Uhr

i Die Hebelspuren am Fenster der Firma K.-H. Müller Präzisionswerkzeuge in Sien sind deutlich sichtbar. Andrea Brand

Unbekannte brechen in die Firma K.-H. Müller ein, stehlen Werkzeuge und verursachen Schaden. Dabei gehört das Diebesgut überwiegend Kunden. Die Kriminalpolizei sucht nach Hinweisen und ruft Zeugen auf, sich zu melden.

Großer Schaden ist in der Nacht auf Samstag, 17. Oktober, bei der Firma K.-H. Müller Präzisionswerkzeuge GmbH in der Fürst-Dominik-Straße in Sien entstanden. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter gegen 0.50 Uhr Zugang zum Gelände und drangen in die Hallen ein.







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