Siener Betrieb K.-H. Müller
Täter stehlen Werkzeuge – Schrottwert als Motiv?
Die Hebelspuren am Fenster der Firma K.-H. Müller Präzisionswerkzeuge in Sien sind deutlich sichtbar.
Die Hebelspuren am Fenster der Firma K.-H. Müller Präzisionswerkzeuge in Sien sind deutlich sichtbar.
Andrea Brand

Unbekannte brechen in die Firma K.-H. Müller ein, stehlen Werkzeuge und verursachen Schaden. Dabei gehört das Diebesgut überwiegend Kunden. Die Kriminalpolizei sucht nach Hinweisen und ruft Zeugen auf, sich zu melden.

Lesezeit 1 Minute
Großer Schaden ist in der Nacht auf Samstag, 17. Oktober, bei der Firma K.-H. Müller Präzisionswerkzeuge GmbH in der Fürst-Dominik-Straße in Sien entstanden. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter gegen 0.50 Uhr Zugang zum Gelände und drangen in die Hallen ein.
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