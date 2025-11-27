Anfrage der CDU-Fraktion Systemsprenger: In Idar-Oberstein aktuell zwei Fälle 27.11.2025, 10:00 Uhr

i Die sogenannten Systemsprenger werden oft von Einrichtung zu Einrichtung weitergereicht. Patrick Pleul. picture alliance / dpa

Kinder und Jugendliche, die als Systemsprenger bezeichnet werden, zeigen oft extreme Verhaltensweisen: Und das wirkt sich auf das Jugendamt wie auch alle anderen Jugendhilfeeinrichtungen aus. Im Stadtrat wurde darüber erneut informiert.

Die sogenannten Systemsprenger beschäftigten nach dem Jugendhilfeausschuss auch den Idar-Oberstein Stadtrat. Wolfgang Röske (CDU) hatte dazu einige Fragen. Unter Systemsprengern versteht man Kinder und Jugendliche, die durch ihr auffälliges Verhalten für die bestehenden Hilfesysteme wie Jugendämter, Pflegefamilien und Schulen kaum noch erreichbar sind und oft von einer Einrichtung zur nächsten wechseln.







