Heimspiel für zwei bekannte Künstler der Region: Der Musikverein Tiefenstein gestaltet am Samstag, 14. Juni, 19.30 Uhr, im Stadttheater Idar-Oberstein ein außergewöhnliches Konzert mit Musicaldarsteller Lukas Baeskow und RTL-„Supertalent“-Siegerin Elena Turcan. Das Konzert steht unter dem Titel „World of Music“.

Dirigent Martin Wendel erläutert: „Der MV Tiefenstein wäre nicht der MV Tiefenstein, wenn er sich nicht wieder etwas Besonderes hätte einfallen lassen. Nach zwei erfolgreichen Jahren mit Open-Air-Konzerten zieht es uns nicht zuletzt auch wegen der sehr intensiven Organisation und der hohen Kosten eines Open-Air-Konzertes wieder einmal zurück in unser heimisches Stadttheater.“ Hier werde die musikalische Vielfalt der beiden Orchester (Jugendorchester und Orchester der Generationen) mit dem Programm „World of Music“ unter Beweis gestellt. Der Konzerttitel sei weniger geographisch gemeint. Er sage viel mehr aus, wie facettenreich zum einen das Repertoire sein kann, zum andern aber auch, wie wunderbar ein Orchester Gesang interagieren könne: „Hierzu haben wir als unsere Special Guests Elena Turcan und Lukas Baeskow gewinnen können, die durch ihre Beiträge das Frühjahrskonzert wieder zu etwas ganz Besonderem werden lassen.“

Baeskow: „Nach Hause kommen“

Wendel berichtet: „Schon seit Längerem sind wir zumindest in Gedanken dran, nach unserem erfolgreichen Projekt aus dem Jahr 2012 wieder eine Gesangseinlage in unser Konzert mit einzubauen. Damals hatten wir auch ein Konzert im Stadttheater und platzierten auf den Seitenbalkonen einen 200 Mann/Frau starken Chor, der zusammen mit uns dem Stadttheater eine ganz besondere Atmosphäre einhauchte. Diesmal war aber unser Bestreben, mit regional verwurzelten Stars in Kontakt zu kommen und sie von unserem Projekt zu überzeugen.“

Bei Lukas Baeskow war der Weg hier nicht weit: „Er ist einer von uns. Seine ersten musikalischen Schritte hatte er nämlich bei uns im Verein als Trompeter im Jugendorchester Die Jungen Wilden und später im Orchester der Generationen. Ich war damals sein aller erster Trompetenlehrer, der heute sehr stolz darauf ist, was aus dem damals noch sehr kleinen Schützling geworden. Lukas besucht auch heute noch, sofern es seine Zeit erlaubt, unsere Konzerte oder musiziert auch manchmal noch mit.“

i Lukas Baeskow (als Prinz) aus Idar-Oberstein hat sich einen Namen in der Musical-Szene gemacht. Er ist beim Konzert des MV Tiefenstein mit dabei und freut sich auf das Heimspiel. Dennise Sterr

Baeskow erklärt dazu: „Ich freue mich natürlich sehr auf das Heimspiel und den Auftritt im Stadttheater Idar-Oberstein. Für mich schließt das auf gewisse Weise einen Kreis. Ich habe im Musikverein damals mit sieben Jahren angefangen, Trompete zu spielen, habe mich dann musikalisch weiterentwickelt, bin in die USA, habe dann auf deutschen Bühnen gestanden und komme jetzt wieder nach Hause. Deshalb ist das Wichtigste für mich, Danke zu sagen. An meine Eltern, den Musikverein, an die Menschen, die mich ausgebildet und unterstützt haben, und auch das Publikum, ohne das wir das Ganze nicht machen würden.“

Vielleicht biete das Ganze jetzt auch den Menschen, die sich die weite Fahrt oder die hohen Kosten eines Musicaltickets nicht unbedingt leisten können, die Chance, ganz in der Nähe auch einmal Teil davon zu sein.

Facettenreiches Programm

Schon länger her ist es, dass sich Wendel und seine Kollegen schon länger damit befassten, wie eine Kooperation aussehen könnte. Bei Elena Turcan hat Schlagzeuger David Hofmann schon vor drei Jahren die Idee ins Spiel gebracht, mit der jungen „Supertalent“-Gewinnerin aus dem Jahr 2021 zusammenzuarbeiten. Wendel nahm Kontakt zu Elenas Mutter auf, und nach einem langen intensiven Gespräch habe Elena Freude an dem Gedanken gehabt, etwas mit dem MV Tiefenstein auf die Beine zu stellen: „Auch für sie eine neue Erfahrung, da sie noch nie etwas mit einem Liveorchester aufgeführt hat“, weiß Wendel. Sowohl Elena wie auch Lukas Baeskow werden zwei Auftritte haben.

Neben den Gesangseinlagen, die von klassisch bis modern reichen, zeigt auch das Orchester der Generationen sein ganzes Spektrum. Von Volkstümlichem über Originalkompositionen bis hin zu Film und Musical sei alles mit dabei: „Ich versuche, mit den Programmen möglichst jedem zumindest zu einem Teil gerecht zu werden. Bisher ist das immer gut aufgegangen.“

Dieses Jahr wird auch ein Fokus auf das Jugendorchester gelegt. Das Jugendorchester ist seit diesem Jahr ebenfalls unter Wendels Leitung: „Mir ist es sehr wichtig, die jungen Leute zu motivieren und bei der Stange zu halten. Von daher wird das Jugendorchester neben drei eigenen Darbietungen auch zwei gemeinsame Stücke mit dem Orchester der Generationen spielen, was meiner Meinung nach für die Entwicklung der jungen Leute sehr wichtig ist und zu einem festen Bestandteil in unseren Konzerten werden soll. Es freut mich, dass der Fokus, den wir auf die Jugend legen, auch durch finanzielle Unterstützung des Vereins mit zum Tragen kommt. Der Verein übernimmt 50 Prozent der Ausbildungskosten unser Jungmusiker.“

Premiere für Elena Turcan

Vor zwei Wochen gab es ein Probenwochenende, mit externen Dozenten wurde an der Musik gearbeitet: „Ich verlange meinem Orchester immer viel ab, so auch einmal monatlich eine vierstündige Sonntagsprobe. Nur so ist es uns möglich, dieses Niveau präsentieren zu können.“

Die Herausforderungen liegen dieses Jahr im Zusammenbringen von Orchester und Gesang: „Wir haben inklusive Generalprobe mit Elena vier Proben und mit Lukas zwei. Für Elena, die noch nie mit Orchester aufgetreten ist, sicherlich eine große Herausforderung, die man mit 14 Jahren erst einmal meistern muss. Die erste Probe hatten wir schon: Das klappt wunderbar, und ich bin sehr guter Dinge, dass man das auch am 14. Juni hören wird.

Lukas Baeskow bringt als Profi die nötige Erfahrung mit. Gewöhnen müsse man sich trotzdem aneinander: „Die Sänger müssen meine Art kennenlernen und ich auch ihre, vor allem in Bezug auf die Art und Weise, wie sie ein Stück fühlen. Aber das bekommen wir hin.“

Wendel blickt in die Zukunft: „Wir würden uns natürlich wünschen, vor vollem Haus zu spielen. Wir wünschen uns, dass wir wie in den vergangenen beiden Jahren auch, wieder Menschen für uns begeistern können, die uns noch nicht gehört und gesehen haben. Beim Weihnachtskonzert konnten wir schon feststellen, dass durch unsere Open-Air-Konzerte viele neue Musikfreunde den Weg zu uns gefunden haben, vor allem auch jüngere Menschen. Es wäre toll, wenn sich dieser Trend fortsetzten würde.

Karten gibt es im Vorverkauf unter www.mv-tiefenstein.de, unter Tel. 06781/5082970, bei der VVR-Bank eG in Tiefenstein sowie bei der Bäckerei Merz in Tiefenstein.