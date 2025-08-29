„Aus organisatorischen Gründen“ wird das diesjährige Summer Fade Out nicht wie ursprünglich geplant in Veitsrodt stattfinden, sondern am Samstag, 13. September, in der Gemeindehalle und im Außenbereich des Gemeindehauses Hintertiefenbach ausgetragen.

i Dante Thomas ("Miss California") ist auch beim diesjährigen Summer Fade Outdabei. Jürgen Steinfeld

Das teilt der Veranstalter All Elite Music mit. „Die Entscheidung zur Verlegung wurde getroffen, um unseren Gästen das bestmögliche Erlebnis zu garantieren“, heißt es in einer Pressemitteilung. Dazu gehört nicht nur ein hochkarätiges Line-Up mit Acts wie La Bouche, Dante Thomas, Metaphysics, Edin und Kevin Q, sondern auch ein hochwertiges Büfett sowie leckere, selbstgemachte Cocktails der Pulverlochschänke. In der neuen Location können wir die besondere familiäre und harmonische Atmosphäre schaffen, die das Summer Fade Out seit Jahren prägt und auszeichnet.“ red

Tickets sind erhältlich unter www.allelitemusic.com/events sowie über Ticket Regional.