US-Gemeinde kommt zum traditionellen "Trunk or Treat" auf den Pakplatz an der Hall of Champions Süßigkeiten aus gruselig geschmückten Autos: Kinder kommen zum „Trunk or Treat“ in US-Gemeinde nach Baumholder 01.11.2024, 10:45 Uhr

i Bunt verkleidet kamen deutsche und US-amerikanische Besucher auf den Parkplatz an der Hall of Champions zum „Trunk oder Treat“. Foto: Melanie Mai Melainie Mai

Baumholder. Die Schöne und das Biest sind da, Madame Pottine und jede Menge Dinosaurier. Dazu Skelette, Geister, Monster und Untote. Am Donnerstagabend waren in der US-Gemeinde in Baumholder die Tore auch für Deutsche geöffnet. „Trunk or Treat“ hieß es dann wieder.

In Abwandlung zum traditionellen „Trick or Treat“ stehen dort zahlreiche Autos auf dem Parkplatz vor der Hall of Champions – gruselig geschmückt mit viel Liebe zum Detail. Die Kinder gehen daran vorbei, greifen nach Süßigkeiten und rufen: „Happy Halloween!

