Erstmals hat der Förderverein Hahnweiler anstelle der Ortsgemeinde gemeinsam mit dem Schützenverein und dem Sportverein Hahnweiler die Organisation des Dorffestes übernommen. Und der Zuspruch der Gäste war gut.
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Drei Tage lang haben die Hahnweilerer ihr Dorffest gefeiert – und der Zuspruch war gut. Die Organisation teilten sich der Förderverein Hahnweiler, der Schützenverein sowie der Sportverein Gimbweiler, berichtete Ortsbürgermeister Heiko Bier: „Wir sind als Ortsgemeinde erstmals nicht mehr im Vordergrund beteiligt.