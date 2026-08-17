Dorffest in Hahnweiler Süffige Cocktails und jazzige Sommermusik Sascha Saueressig 17.08.2026, 18:00 Uhr

i Die Formation The Ambassadors der US-Air-Force-Band sorgte am Freitag in Hahnweiler für gute Stimmung. Sascha Saueressig

Erstmals hat der Förderverein Hahnweiler anstelle der Ortsgemeinde gemeinsam mit dem Schützenverein und dem Sportverein Hahnweiler die Organisation des Dorffestes übernommen. Und der Zuspruch der Gäste war gut.

Drei Tage lang haben die Hahnweilerer ihr Dorffest gefeiert – und der Zuspruch war gut. Die Organisation teilten sich der Förderverein Hahnweiler, der Schützenverein sowie der Sportverein Gimbweiler, berichtete Ortsbürgermeister Heiko Bier: „Wir sind als Ortsgemeinde erstmals nicht mehr im Vordergrund beteiligt.







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