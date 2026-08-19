Darüber spricht Idar-Oberstein
Suche läuft: Wer übernimmt die SHG-Anteile am Klinikum?
Für das Klinikum Idar-Oberstein wird ein neuer Anteilseigner gesucht: Das Interessensbekundungsverfahren wurde am Mittwoch in di
Für das Klinikum Idar-Oberstein wird ein neuer Anteilseigner gesucht: Das Interessensbekundungsverfahren wurde am Mittwoch in die Wege geleitet.
Fotostudio Hosser. Hosser

Jetzt ist es klar: Die kommunalen Gesellschafter des Klinikums Idar-Oberstein haben die Suche nach einem neuen Partner gestartet. Dieser soll an die Stelle der Saarland-Heilstätten GmbH treten und deren Anteile in Höhe von 50,05 Prozent übernehmen.

Lesezeit 5 Minuten
Was schon länger im Raum stand, ist jetzt Gewissheit: Die kommunalen Gesellschafter des Klinikums Idar-Oberstein gaben am Mittwoch bekannt, die Suche nach einem „neuen, starken Partner“ zu starten. Im Beisein der Beschäftigten des Klinikums wurde das Interessenbekundungsverfahren in einer voll besetzten Mitarbeiterversammlung offiziell eingeleitet.
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