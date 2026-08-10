Feuer an Grenze zu Hahnweiler Stundenlanger Großeinsatz bei Flächenbrand nahe Freisen Florian Blaes 10.08.2026, 12:27 Uhr

i Ein Vegetationsbrand breitete sich am Sonntagnachmittag vom Eitzweilerer Friedhof in Richtung der Landesgrenze nach Hahnweiler hinauf aus. Florian Blaes

Bei Freisen-Eitzweiler hat ein Brand am Sonntagnachmittag einen Großeinsatz ausgelöst. Mehr als 230 Einsatzkräfte der Einheiten des Landkreises St. Wendel und aus den VGs Birkenfeld und Baumholder kämpften gegen meterhohe Flammen und starken Wind.

Ein Flächenbrand hat sich am Sonntagnachmittag im Freisener Ortsteil Eitzweiler innerhalb kürzester Zeit zu einem großflächigen Wald- und Vegetationsbrand entwickelt. Mehr als 230 Einsatzkräfte aus dem Saarland und dem benachbarten Rheinland-Pfalz kämpften stundenlang gegen die Flammen.







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