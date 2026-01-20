Neuer Wehrleiter zieht Resümee Stützpunktwehr Baumholder baut auf den Nachwuchs Sascha Saueressig 20.01.2026, 19:00 Uhr

i Wehrführer Siegfried Schurwanz am neuen HLF 20 der Stützpunktwehr Baumholder. Benjamin Werle

Siegfried Schurwanz ist ein erfahrener Feuerwehrmann. In seiner zweiten Amtszeit als Wehrführer der Stützpunktwehr Baumholder gibt er einen Einblick in die steigenden Anforderungen und die Forcierung der Nachwuchsarbeit.

Die Stützpunktwehr in Baumholder ist in einer Phase des Umbruchs. Zur Jahresdienstbesprechung konnte der im November neu gewählte Wehrführer Siegfried Schurwanz zahlreiche Aktive im Feuerwehrgerätehaus begrüßen. Nachdem der bisherige Wehrführer Thomas Spallek im vergangenen Jahr sein Amt aus persönlichen Gründen zur Verfügung gestellt hatte, rückte Schurwanz als einer von zwei Stellvertretern auf und wurde erneut zum Wehrführer gewählt, nachdem ...







