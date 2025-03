Studierende starten in eine aussichtsreiche Zukunft

i Die Absolventinnen und Absolventen beim traditionellen Hütewerfen nach Erhalt der Urkunden. Jannik Scheer/UCB

Insgesamt schlossen im Jahr 2024 bis einschließlich Februar 2025 385 Bachelor- und Masterstudierende erfolgreich ihr Studium am Umwelt-Campus Birkenfeld ab. Viele davon feierten das jetzt mit Familie, Freunden, Professorinnen und Professoren sowie zahlreichen Gästen in den Räumlichkeiten der Hochschule am Standort Neubrücke.

Die Präsidentin der Hochschule Trier, Prof. Dr. Dorit Schumann, eröffnete die Veranstaltung und freute sich über die vielen Absolventinnen, Absolventen und zahlreiche Gäste aus Politik und Wirtschaft, die der Einladung zur Ehrenfeier am Umwelt-Campus gefolgt waren. Darunter waren auch Abgeordnete des Landtags sowie Vertreter des Landkreises und der umliegenden Ortsgemeinden, Vertreter kooperierender Unternehmen und Mitglieder des Vereins „Freunde der Hochschule“.

In ihrer Ansprache verglich die Präsidentin das Studium mit einem herausfordernden Wanderweg, anfänglich vielleicht etwas unspektakulär, mit Höhen und Tiefen sowie anstrengenden Auf- und Abstiegen. Da die Hochschule die Studierenden aber gut vorbereitet und ihnen die richtigen Werkzeuge und Methoden an die Hand gegeben habe, „war dieser durchaus spannende Lebensabschnitt zusammen mit der Gemeinschaft gut zu meistern.“ Sie gratulierte allen ehemaligen Studierenden und wünschte ihnen viel Erfolg für den weiteren Weg.

Gastredner ist ein alter Bekannter

Als Gastredner durfte der Umwelt-Campus den Vizepräsident „Wind, Solar & Speicher“ der Firma Statkraft Erneuerbare GmbH, Claus Urbanke, begrüßen. Er erzählte von seinem eigenen Abschluss vor 23 Jahren, „als man unter Energiewirtschaft nur den Braunkohletagebau verstand und Erneuerbare Energien noch absolutes Nischenthema waren“. Die Welt stehe vor enormen ökonomischen Herausforderungen, und die Absolventinnen und Absolventen seien jetzt hervorragend gerüstet. „Herzlichen Glückwunsch zum erfolgreichen Abschluss! Sie befinden sich ab sofort an Schlüsselpositionen der Transformation und haben am Umwelt-Campus das Wissen erworben, um die Welt zu verändern“, so Urbanke.

i Die Preisträgerinnen (von links) Hanna Fauß, Stefanie Schopf, Sarah Ternus, Asiye Nur Kopan und Jennifer-Loona Ruppert mit ihren betreuenden Professorinnen und Professoren. Jannik Scheer/UCB

Jennifer-Loona Ruppert, Absolventenrednerin für den Fachbereich Umweltwirtschaft/Umweltrecht, und Sara Respondek (Umweltplanung/Umwelttechnik) sprachen über die erschwerten Bedingungen zu ihrem Studienstart während Corona und wie froh die Studierenden waren, als alles wieder „normal“ wurde und der erste Satz der Kommilitonin nicht „Hört ihr mich?“ über ein Videokonferenzsystem war. Der Campus sei für sie mehr als ein Ort zum Lernen gewesen, hier haben sie Freunde gefunden und die Weichen für eine aussichtsreiche Zukunft gestellt. Jetzt heißt es, sich von vertrauten Strukturen zu verabschieden, neue Etappen zu erklimmen und in Bewegung zu bleiben. Mit dem passenden Zitat von Nelson Mandela („Bildung ist die mächtigste Waffe, um die Welt zu verändert“) schloss Sara Respondek die gelungenen Absolventenreden.

Auch eine Promotion wurde gefeiert

Unterstützt von den jeweiligen Studiengangbeauftragten überreichten die Dekane, Prof. Dr. Klaus Helling und Prof. Dr.-Ing. Peter Gutheil, die Urkunden an alle anwesenden Absolventinnen und Absolventen, und auch eine Promotion konnte gefeiert werden. Achim Guldner, der bereits seinen Bachelor- und Masterabschluss am Umwelt-Campus erlangt hat, schloss seine kooperative Promotion in Zusammenarbeit mit der Universität Trier suma cum laude ab.

Besondere Aufmerksamkeit bekam Prof. Reinhold Moser, der in den Ruhestand verabschiedet wurde. Seit 1997 war er Teil des Umwelt-Campus und lehrte im Bereich Volkswirtschaftslehre und Makroökonomie. Prof. Moser bedankte sich und verließ die Bühne mit den Worten: „Man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist.“

Für herausragende Abschlussarbeiten wurden in diesem Jahr vier Absolventinnen mit dem Bürkle-Preis der Dr. Wolfgang- und Anita-Bürkle-Stiftung geehrt. Seit 2019 prämiert die Stiftung, zusätzlich zu der Vergabe von Stipendien, Abschlussarbeiten am Umwelt-Campus Birkenfeld, um junge Menschen zu unterstützen und zu fördern. Stefanie Schopf (dualer Bachelor Bio- und Pharmatechnik), Sarah Ternus (Master Medieninformatik), Asiye Nur Kopan (Bachelor Wirtschafts- und Umweltrecht) und Hanna Fauß (Master Umwelt- und Betriebswirtschaft) konnten sich über die Auszeichnungen freuen.

Bürkle-Sonderpreis für Gleichstellung

Zusätzlich wurde in diesem Jahr erstmalig ein Bürkle-Sonderpreis für Gleichstellung verliehen. Dieser ging an Jennifer-Loona Ruppert für ihre Bachelorarbeit im Studiengang Umwelt- und Betriebswirtschaft mit dem Thema „Implementierung von Geschlechtergerechtigkeit entlang der Lieferkette - Handlungsempfehlungen für Industrie- und Handelsunternehmen am Beispiel der Adolf Würth GmbH & Co. KG“.

Ein Dank des UCB ging an den Verein der Freunde der Hochschule, der die Veranstaltung wie jedes Jahr unter anderem durch die Übernahme der Kosten für die traditionellen Absolventenhüte unterstützt. Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung von Silvia und Maik Heinz. Das Ende des offiziellen Programms ging nach dem gemeinsamen Büfett im Zentralen Neubau nahtlos in die AStA-Party über, bei der alle ihren Abschluss mit Musik und guter Stimmung feierten. red